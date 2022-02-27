Какие железнодорожные вокзалы функционируют в Украине (актуальная карта) — Finance.ua

Какие железнодорожные вокзалы функционируют в Украине (актуальная карта)
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«Укрзализныця» обнародовала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов. Карта появилась на канале компании Telegram.
По состоянию на 27 февраля работают все железнодорожные вокзалы на западе и в центральной части страны.
«Укрзалізниці» удается поддерживать железнодорожное сообщение практически со всеми регионами страны. Большинство железнодорожных вокзалов продолжают работать, сообщают в компании.
Не работают железнодорожные вокзалы:
- Чернигов
- Конотоп
- Бахмач
- Хутор-Михайловский
- Гадание-Сумы
- Ромни
- Тростянец-Смородино
- Рубежное
- Бахмут
- Мариуполь
- Волноваха
- Купянск-Узловой
Железнодорожные вокзалы Бердянск и Роды работают, однако там нет сообщения.
Подробности о всех вокзалах в инфографике.
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