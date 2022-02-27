Какие железнодорожные вокзалы функционируют в Украине (актуальная карта) — Finance.ua

Какие железнодорожные вокзалы функционируют в Украине (актуальная карта)

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«Укрзализныця» обнародовала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов. Карта появилась на канале компании Telegram.

По состоянию на 27 февраля работают все железнодорожные вокзалы на западе и в центральной части страны.

«Укрзалізниці» удается поддерживать железнодорожное сообщение практически со всеми регионами страны. Большинство железнодорожных вокзалов продолжают работать, сообщают в компании.

Не работают железнодорожные вокзалы:

Чернигов

Конотоп

Бахмач

Хутор-Михайловский

Гадание-Сумы

Ромни

Тростянец-Смородино

Рубежное

Бахмут

Мариуполь

Волноваха

Купянск-Узловой

Железнодорожные вокзалы Бердянск и Роды работают, однако там нет сообщения.

Подробности о всех вокзалах в инфографике.

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