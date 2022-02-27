Какие железнодорожные вокзалы функционируют в Украине (актуальная карта) — Finance.ua
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Какие железнодорожные вокзалы функционируют в Украине (актуальная карта)

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«Укрзализныця» обнародовала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов. Карта появилась на канале компании Telegram.
По состоянию на 27 февраля работают все железнодорожные вокзалы на западе и в центральной части страны.
«Укрзалізниці» удается поддерживать железнодорожное сообщение практически со всеми регионами страны. Большинство железнодорожных вокзалов продолжают работать, сообщают в компании.

Не работают железнодорожные вокзалы:

  • Чернигов
  • Конотоп
  • Бахмач
  • Хутор-Михайловский
  • Гадание-Сумы
  • Ромни
  • Тростянец-Смородино
  • Рубежное
  • Бахмут
  • Мариуполь
  • Волноваха
  • Купянск-Узловой
Железнодорожные вокзалы Бердянск и Роды работают, однако там нет сообщения.
Подробности о всех вокзалах в инфографике.
Какие железнодорожные вокзалы функционируют в Украине (актуальная карта)
По материалам: Forbes.ua
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