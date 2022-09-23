Какие зарплаты предлагают программистам в Польше по сравнению с Украиной (инфографика) — Finance.ua

Какие зарплаты предлагают программистам в Польше по сравнению с Украиной (инфографика) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Какие зарплаты предлагают программистам в Польше по сравнению с Украиной (инфографика)

Польская компания No Fluff Jobs провела исследование по средним зарплатам украинских и польских IT-специалистов. Вот ее основные цифры и выводы.

No Fluff Jobs работает на рынке объявлений о работе для ІТ-специалистов, где в каждой вакансии указан уровень зарплат. Команда сравнила зарплаты в Украине и Польше для наиболее востребованных специалистов в ІТ. Ниже приведены основные результаты этого анализа.

Самые востребованные специалисты

Согласно исследованию, Frontend-специалисты — наиболее востребованы среди программистов в Украине, и это хорошо видно по зарплатам. Также среди популярных специализаций в Украине: Testing, Backend, UX и Project Management.

В требованиях к специалистам в Украине чаще всего отмечают React, затем JavaScript, Python, Java и PHP.

В то же время в Польше возросло количество вакансий для начинающих. В первом полугодии 2021 года таких вакансий было 6,7%, а в первом полугодии 2022-го их количество выросло почти в 2,5 раза и составило уже 15,03% всех вакансий.

В Украине большинство компаний пока приостановили наем специалистов с минимальным опытом.

Зарплаты

Медиана нижнего и верхнего уровней зарплаты в Украине для Frontend-специалистов, работающих по трудовому договору, колеблется от 13 900 до 20 800 злотых брутто (в эквиваленте), в Польше — от 11 500 до 17 000 злотых брутто.

Медиана в случае работы по B2B-контракту (аналог украинского ФЛП) — от 16 000 до 22 400 злотых нетто в Украине и от 15 000 до 21 800 злотых нетто + НДС в Польше.

Нанимающие в Польше компании готовы больше всего платить Backend-специалистам. Программисты, занимающиеся Backend-разработкой, могут заработать от 12 000 до 18 000 злотых брутто по трудовому договору и от 16 000 до 23 000 злотых нетто + НДС по В2В-контракту. В Украине — от 10 600 до 18 500 злотых брутто по трудовому договору и от 13 800 до 20 500 злотых нетто по B2B-контракту.

Работая по трудовому договору, Fullstack-специалисты в Украине зарабатывают от 10 600 до 18 500 злотых брутто, а в Польше — от 11 000 до 17 000 злотых брутто. По B2B-контракту такие специалисты получают от 16 100 до 22 400 злотых нетто в Украине и от 15 000 до 21 500 злотых нетто + НДС в Польше.

В компании объясняют, что разные уровни зарплат в случае работы по B2B-контракту связаны с нюансами налогообложения. Ведь в Польше частные предприниматели платят 23% НДС, которые покрывает также работодатель. А в Украине большинство IT-специалистов трудоустраиваются как ФЛП и не должны платить НДС.

Поэтому общая стоимость трудоустройства программиста из Украины по B2B-контракту даже при более высоких зарплатах все равно ниже, чем в Польше.

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