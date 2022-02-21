Какие украинские продукты больше всего покупают в ЕС — Finance.ua

Какие украинские продукты больше всего покупают в ЕС

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Какие украинские продукты больше всего покупают у ЕС, Фото: niss.gov.ua

В 2021 году импорт отечественной сельхозпродукции в ЕС увеличился до $8,4 млрд, против $6,7 млрд в 2020 году.

Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик Национальной академии наук Украины Николай Пугачев.

«Более 80% в экспорте приходится на масло и жиры, зерновые и масличные культуры, остатки перерабатывающей промышленности. В прошлом году все названные товарные группы продемонстрировали рост в стоимостном выражении, оказав решающее влияние на наращивание нашего общего аграрного экспорта в эту региональную группировку», — сообщил Николай Пугачев.

Больше всего в ЕС из Украины в прошлом году ввозили:

рыба и рыбопродукты — $36 млн (62% стоимости зарубежных продаж этого вида агропродукции);

яичные продукты — $7 млн (58%);

мед — $128 млн (89%);

живые растения и саженцы — $5 млн (63%);

плоды и ягоды — $315 млн (86%);

рапс — $1303 млн (77%);

соевое масло — $227 млн (77%);

рапсовое масло — $174 млн (78%).

В 2021 году Украине удалось полностью исчерпать квоты на беспошлинные поставки в страны Евросоюза меда, яблочного и виноградного соков, ячменной крупы и муки, консервированных томатов, обработанного крахмала, обработанных продуктов из зерна, яиц и мяса птицы.

В январе 2022 года полностью использована квота на мед. В целом, Украине удалось существенно улучшить показатели агропродовольственного экспорта в 2021 году, успешно приспособившись к работе на внешних рынках в условиях продолжающейся пандемии коронавируса Covid-19.

Что касается перспектив в 2022 году, то они выглядят благоприятно в условиях социально-экономической стабильности в Украине и основных наших государствах-партнерах, хорошего урожая культур, формирующих отечественный экспорт, и отсутствия резких изменений мировой рыночной конъюнктуры, подытожил Николай Пугачев.

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