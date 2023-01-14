Какие трудовые гарантии имеют работницы с детьми: инфографика от Гоструда — Finance.ua

Какие трудовые гарантии имеют работницы с детьми: инфографика от Гоструда Сегодня 15:22 — Личные финансы

Какие трудовые гарантии имеют работницы с детьми: инфографика от Гоструда

Украинское законодательство о труде предусматривает множество прав и льгот для беременных женщин и женщин с детьми. Кроме основных трудовых прав, предусмотренных для всех работников, они также получают дополнительные гарантии от государства. О том, какие права, льготы и гарантии предусмотрены для работающих беременных женщин и женщин с детьми, разъяснили в Управлении Гоструда в Ровенской области.

Какие существуют гарантии при принятии на работу беременных и женщин с детьми

Запрещается отказывать женщинам в принятии на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей младше трех лет, а одиноким матерям — при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

При отказе в принятии на работу беременную или женщину с ребенком работодатель обязан обосновать причины отказа в письменной форме. В дальнейшем такой отказ можно обжаловать в судебном порядке.

Кроме того, испытательный срок, предусмотренный при приеме на работу в некоторых компаниях, к беременным и женщинам с детьми не применяется. Они сразу оформляются в штат. Это также касается одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

Рабочее время и его продолжительность

По объективным причинам беременные женщины и мамы с детьми до трех лет не всегда могут работать в одинаковом режиме с другими работниками. Поэтому для таких женщин трудовым законодательством предусмотрены исключения в графике работы.

В частности, беременная и мать ребенка до трех лет имеет право отказаться от:

работы в ночное время (ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра);

сверхурочных работ;

направления в командировку;

работы в выходные дни;

Женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет или детей с инвалидностью, могут привлекаться к сверхурочным работам или направляться в командировку только с их согласия.

В случае отказа работодателя в изменении графика женщины могут обратиться с соответствующим заявлением в Государственную службу Украины по вопросам труда для защиты своих трудовых прав.

Более того, при наличии медицинских показаний для беременных женщин действуют специальные трудовые льготы с сохранением среднего заработка по предыдущей работе, которые работодатель обязан предоставить:

уменьшение норм обслуживания, то есть сокращение интенсивности труда;

перевод на более легкую работу, что исключает влияние неблагоприятных факторов;

снижение норм выработки — льгота действует со дня подачи медицинского заключения с указанием процента снижения норм выработки.

К решению вопроса о предоставлении беременной женщине другой работы, которая легче, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные в результате этого рабочие дни.

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Вместе с тем женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, в случае невозможности выполнения должностных обязанностей по предыдущему месту работы, также должны быть переведены на другую работу с сохранением среднего заработка по предыдущему окладу до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Женщинам, имеющим детей до полутора лет, предоставляются, кроме общего перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка. Эти перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.

Имеют ли право женщины с детьми и беременные на неполный рабочий день или неделю

Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя предоставляется по просьбе самой женщины и может быть оформлена как при принятии на работу, так и впоследствии по соглашению между сотрудницей и работодателем.

Женщине устанавливается рабочее время той продолжительности, о которой она просит: неполный рабочий день, неполная рабочая неделя или неполный трудовой день при неполной рабочей неделе. Оплата труда производится с учетом выработки или пропорционально отработанному времени.

Объем трудовых таких женщин не ограничивается в связи с уменьшением времени работы. Им предоставляется отпуск той же продолжительности, что и другим сотрудникам, период работы засчитывается в трудовой стаж, даются выходные и праздничные дни.

Отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком

Отпуск по беременности и родам «декретный» — предоставляется на основании медицинского заключения на 126 (70 дней до родов и 56 после) или 140 календарных дней (при рождении двух и более детей или осложненных родах). Оплачиваемый декретный отпуск оформляется женщинам как по основному месту работы, так и по совместительству, начиная со дня родов.

Отпуск при рождении ребенка — одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней (без учета праздничных и нерабочих дней) предоставляется не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет — назначается после декретного и может неоднократно прерываться по желанию женщины. Основанием для ухода в отпуск является заявление с добавленной к нему копией свидетельства о рождении ребенка.

Отпуск по уходу за ребенком до 6 лет — в обязательном порядке предоставляется родителям, чьи дети нуждаются в домашнем уходе. Отпуск предоставляется на срок, указанный в медицинском заключении, но его продолжительность не может быть больше, чем до достижения ребенком шестилетнего возраста. Получить отпуск можно только при предъявлении справки о состоянии здоровья ребенка. В период этого отпуска заработная плата не сохраняется, трудовой стаж не засчитывается и финансовая помощь от государства не выплачивается. Однако должность за женщиной сохраняется.

Имеют ли право уволить беременную женщину

Увольнение беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, по инициативе работодателя не допускается. Аналогичный запрет на увольнение распространяется на матерей-одиночек и женщин, имеющих детей в возрасте до 6 лет — если по заключению врачей ребенок нуждается в домашнем уходе.

Исключением является:

полная ликвидация компании; истечение срочного трудового договора.

В таких ситуациях для женщин предусмотрено обязательное трудоустройство. Несоблюдение упомянутой нормы или незаконное увольнение влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Женщины могут уволиться с работы «по собственному желанию» без обязательной двухнедельной отработки. Иными словами, если заявление работницы об увольнении обусловлено невозможностью продолжать работу по беременности или уходу за ребенком, работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работающая женщина.

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