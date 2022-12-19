Некоторым женщинам будут выплачивать по две надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Некоторым женщинам будут выплачивать по две надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты

Казна и Политика
21
Некоторым женщинам будут выплачивать по две надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты
Некоторым женщинам будут выплачивать по две надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты
В декабре в Украине будет произведен перерасчет пенсий. Связано это с увеличением прожиточного минимума, к которому привязаны все соцвыплаты.
Правительство предложило установить дополнительные надбавки к пенсии матерям-героиням, пишет «Апостроф».
Речь идет о женщинах, чьи мужья погибли на войне. Они будут получать свою надбавку за особые заслуги перед Украиной и надбавку за заслуги погибшего на фронте мужа.
Читайте также
Законопроект № 8123 по этому вопросу предварительно рассмотрен в Верховной Раде Украины и рекомендован к голосованию.
В Украине мать-героиня — женщина, которая воспитала до 8-летнего возраста пятерых и более детей. Речь идет также и о приемных детях.
Матери-героине, чей муж погиб на фронте, предусмотрена надбавка к пенсии за заслуги умершего кормильца.
Место для вашей рекламы
Согласно действующему законодательству, гражданам выплачивают только одну прибавку к пенсии. При этом они могут выбирать, какая надбавка им более выгодна.
В законопроекте предлагается установить потерявшим мужчин на войне матерям-героиням получать сразу две надбавки за особые заслуги перед Украиной.
В настоящее время размер пенсий (надбавок) за особые заслуги составляет от 20 до 40% прожиточного минимума (с 1 декабря — от 418 до 837 гривен). Такая надбавка ежемесячно доплачивается к основной пенсии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти і коментарії
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.