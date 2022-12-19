Некоторым женщинам будут выплачивать по две надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты — Finance.ua

Некоторым женщинам будут выплачивать по две надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Некоторым женщинам будут выплачивать по две надбавки к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты

В декабре в Украине будет произведен перерасчет пенсий. Связано это с увеличением прожиточного минимума, к которому привязаны все соцвыплаты.

Правительство предложило установить дополнительные надбавки к пенсии матерям-героиням, пишет «Апостроф».

Речь идет о женщинах, чьи мужья погибли на войне. Они будут получать свою надбавку за особые заслуги перед Украиной и надбавку за заслуги погибшего на фронте мужа.

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Законопроект № 8123 по этому вопросу предварительно рассмотрен в Верховной Раде Украины и рекомендован к голосованию.

В Украине мать-героиня — женщина, которая воспитала до 8-летнего возраста пятерых и более детей. Речь идет также и о приемных детях.

Матери-героине, чей муж погиб на фронте, предусмотрена надбавка к пенсии за заслуги умершего кормильца.

Согласно действующему законодательству, гражданам выплачивают только одну прибавку к пенсии. При этом они могут выбирать, какая надбавка им более выгодна.

В законопроекте предлагается установить потерявшим мужчин на войне матерям-героиням получать сразу две надбавки за особые заслуги перед Украиной.

В настоящее время размер пенсий (надбавок) за особые заслуги составляет от 20 до 40% прожиточного минимума (с 1 декабря — от 418 до 837 гривен). Такая надбавка ежемесячно доплачивается к основной пенсии.

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