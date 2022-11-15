Какие товары подорожают в ближайшее время — Finance.ua

Какие товары подорожают в ближайшее время
В ближайшие два месяца в Украине подорожают продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии.
Как рассказал в комментарии 24 канала заместитель председателя во Всеукраинском Аграрном Совете Денис Марчук, в первую очередь вырастут цены на мясные и молочные продукты, а также кондитерские изделия.
Также, по его словам, подорожает аграрная продукция, которая зимой потребует дополнительных расходов на хранение.
«Из-за отключения электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, из-за чего объем продукции сокращается, либо самостоятельно генерируют электроэнергию. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории», — говорит эксперт.
В то же время цена на гречку в Украине наоборот уменьшится. Эта динамика продолжается с сентября и продолжится из-за того, что новый урожай еще полностью не был поставлен в магазины из-за плохой погоды, говорят эксперты. В ближайшее время благодаря увеличению предложения гречка будет стоить около 60-55 гривен.
Что касается возможного дефицита отдельных продуктов в Украине, то, по прогнозам специалистов, пока нет оснований говорить о возможной нехватке каких-либо товаров, но многое будет зависеть от поведения российских оккупантов на фронте и стабильности подачи электроэнергии.
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