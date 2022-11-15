Какие товары подорожают в ближайшее время — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие товары подорожают в ближайшее время

Личные финансы
0
В ближайшие два месяца в Украине подорожают продукты, производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии.
Как рассказал в комментарии 24 канала заместитель председателя во Всеукраинском Аграрном Совете Денис Марчук, в первую очередь вырастут цены на мясные и молочные продукты, а также кондитерские изделия.
Также, по его словам, подорожает аграрная продукция, которая зимой потребует дополнительных расходов на хранение.
«Из-за отключения электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, из-за чего объем продукции сокращается, либо самостоятельно генерируют электроэнергию. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории», — говорит эксперт.
Место для вашей рекламы
В то же время цена на гречку в Украине наоборот уменьшится. Эта динамика продолжается с сентября и продолжится из-за того, что новый урожай еще полностью не был поставлен в магазины из-за плохой погоды, говорят эксперты. В ближайшее время благодаря увеличению предложения гречка будет стоить около 60-55 гривен.
Читайте также
Что касается возможного дефицита отдельных продуктов в Украине, то, по прогнозам специалистов, пока нет оснований говорить о возможной нехватке каких-либо товаров, но многое будет зависеть от поведения российских оккупантов на фронте и стабильности подачи электроэнергии.

Получить деньги до зарплаты 💰

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.