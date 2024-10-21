Какие страны шенгена больше всего любят американцы (инфографика) — Finance.ua

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Какие страны шенгена больше всего любят американцы (инфографика)

Мир
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Какие страны шенгена больше всего любят американцы (инфографика)
Какие страны шенгена больше всего любят американцы (инфографика)
Эксперты составили список стран-членов Шенгенской зоны, которые больше всего облюбовали жители США.
Они оценивались по нескольким аспектам, которые делают страну идеальной для переезда, включая знание английского языка и дружественное отношение к Америке как два важных фактора для интеграции.
Об этом сообщает Schengen.News.
Люди переезжают в другие страны в поисках лучшей жизни, а страны Шенгенской зоны имеют репутацию лучшего баланса между работой и личной жизнью и имеют много возможностей трудоустройства.
Тем не менее, для приезжающих в ЕС важно чувствовать себя принятыми и принятыми в новой среде.
Какие страны шенгена больше всего любят американцы (инфографика)
Какие страны среди лучших мест для американцев
Норвегия является вторым лучшим местом для переезда для американцев, отличаясь своим здравоохранением и знанием английского языка.
Дания занимает третье место из-за превосходной оценки финансовой гибкости, которая отражает избыток денег после необходимых затрат.
Исландия и Швеция занимают четвертое и пятое места соответственно благодаря сочетанию уровня владения английским и стабильной системы здравоохранения.
Финляндия занимает восьмое место, уступая Нидерландам и Австрии, но отличаясь высшим баллом в благосклонности к американцам.
Страны Скандинавии и Финляндия имеют самые высокие баллы в рейтинге благодаря своей системе здравоохранения. Это то, что американцы ценят. Кроме того, скандинавы и финны часто свободно владеют английским, что является плюсом для дружелюбных американцев.
В то время как Германия имеет один из самых высоких баллов за знание языка и систему здравоохранения, она имеет самый низкий балл за доброжелательность. Холодное отношение, характерное для немцев, может быть проблемой для американцев, которые, несмотря на поиски лучшей жизни, действительно ценят дружескую и теплую среду.
Люксембург, занимающий девятое место в этом рейтинге, также получил высокие оценки за варианты здравоохранения и финансовую гибкость.
Нидерланды и Исландия получили самый высокий балл за уровень владения английским языком, в то время как Швейцария и Норвегия собрали больше всего баллов за здравоохранение.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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