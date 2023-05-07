Какие страны ЕС имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя — Finance.ua

Какие страны ЕС имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя Сегодня 13:10 — Личные финансы

Какие страны ЕС имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя

Бельгия и Германия имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя среди всех промышленно развитых стран. К такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сравнив 38 стран-членов, сообщает Zeit.

Одинокие люди в Германии платят в среднем 47,8% налогов и отчислений на социальное обеспечение с заработанного дохода.

В Бельгии — 53,0%. Средний показатель ОЭСР для этого типа домохозяйства составляет 34,6%.

Супруги с детьми в Германии платят в среднем 40,8% своего трудового дохода.

Бремя выше только в Бельгии — 45,5%, у ОЭСР — 29,4%. В то же время налоги на недвижимость и экологию в Германии не очень высокие, также очень щедрые льготы в налогообложении наследства и доходов от капитала. Так что есть потенциал для реформы структуры налогов.

Справка Finance.ua:

Немецкий институт экономических исследований (DIW) подсчитал, что полномасштабное вторжение россии в Украину и рост цен на энергоносители, который оно вызвало, стоили экономике ФРГ около 100 миллиардов долларов, или 2,5% валового внутреннего продукта.

Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины.

uamedia По материалам:

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