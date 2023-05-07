Какие страны ЕС имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя — Finance.ua
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Какие страны ЕС имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя

Личные финансы
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Какие страны ЕС имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя
Какие страны ЕС имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя
Бельгия и Германия имеют самое высокое налоговое и таможенное бремя среди всех промышленно развитых стран. К такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сравнив 38 стран-членов, сообщает Zeit.
Одинокие люди в Германии платят в среднем 47,8% налогов и отчислений на социальное обеспечение с заработанного дохода.
В Бельгии — 53,0%. Средний показатель ОЭСР для этого типа домохозяйства составляет 34,6%.
Супруги с детьми в Германии платят в среднем 40,8% своего трудового дохода.
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Бремя выше только в Бельгии — 45,5%, у ОЭСР — 29,4%. В то же время налоги на недвижимость и экологию в Германии не очень высокие, также очень щедрые льготы в налогообложении наследства и доходов от капитала. Так что есть потенциал для реформы структуры налогов.

Справка Finance.ua:

  • Немецкий институт экономических исследований (DIW) подсчитал, что полномасштабное вторжение россии в Украину и рост цен на энергоносители, который оно вызвало, стоили экономике ФРГ около 100 миллиардов долларов, или 2,5% валового внутреннего продукта.
  • Германия выделила еще более 100 млн евро на восстановление Украины.

Сколько стоит жизнь в Хорватии

По материалам:
uamedia
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