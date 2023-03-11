Какие профессии заменит искусственный интеллект — Finance.ua

Какие профессии заменит искусственный интеллект Сегодня 08:27 — Личные финансы

Можно ли заработать с помощью искусственного интеллекта? Хороший вопрос. Ответить на него можно только проверив это на практике.

В этой статье мы проверили несколько способов заработка с помощью искусственного интеллекта. Способы реальны, цифры достоверны.

Нейронная сеть, простыми словами — это упрощенная модель человеческого мозга, которая обрабатывает информацию аналогичным образом. То есть нейросеть может так же, как и человек, учиться, многократно повторяя одни и те же действия.

Как вы могли заметить, многие задачи уже сейчас берут на себя роботы. Но не стоит опасаться, что искусственный интеллект сможет полностью заменить человека.

Чего стоит опасаться, так это того, что доходы в некоторых областях могут заметно упасть. Ведь если клиенту нужно перевести текст, дешевле и быстрее использовать для этого нейросеть, чем искать переводчика.

По нашему мнению, нейросети угрожают доходам таких специалистов:

Копирайтеры и переводчики — очевидно, что нейронные сети уже сейчас неплохо справляются с текстами, в будущем они будут только совершенствоваться.

— очевидно, что нейронные сети уже сейчас неплохо справляются с текстами, в будущем они будут только совершенствоваться. Ретушеры — обработать фотографию можно за несколько минут.

— обработать фотографию можно за несколько минут. Фотографы — нейросеть может быстро создать нужный сюжет. Модель, свет, студия и фотограф не нужны.

— нейросеть может быстро создать нужный сюжет. Модель, свет, студия и фотограф не нужны. Дизайнеры — особенно те, кто занимается оформлением постов в соцсетях, рисованием иконок или рекламных баннеров.

— особенно те, кто занимается оформлением постов в соцсетях, рисованием иконок или рекламных баннеров. Поэты, писатели и композиторы — искусственный интеллект уже сейчас может написать уникальную мелодию или стихотворение. Хорошим специалистам волноваться не стоит, их ИИ не заменит. А вот работы для начинающих, вероятно, станет меньше.

Конечно, прогресс не остановить. Все, что можно посоветовать — это максимально использовать возможности искусственного интеллекта в своей профессии. Верим, что вы поняли, как именно.

Можно ли заработать с помощью искусственного интеллекта?

Для некоторых сфер ответ очевиден. Да, нейросети могут взять на себя рутинные задачи и освободить время человека для действительно важной работы.

Но есть сферы, в которых использование искусственного интеллекта может больше навредить, чем помочь. К примеру, программирование, инженерные расчеты или анализ денежных рынков.

В таких задачах общедоступные нейросети не показывают блестящих результатов. Лучше не пытаться предсказать цену акции, если вы не профессиональный трейдер, или написать код, если вы начинающий программист.

Все же лучшим способом заработка на искусственном интеллекте является создание и обучение собственной специализированной нейронной сети.

Если продукт окажется хорошим, решать задачи клиента и, главное, его можно будет масштабировать — он принесет гораздо больше прибыли.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.