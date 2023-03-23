Какие профессии станут актуальными после войны — Finance.ua

Какие профессии станут актуальными после войны Сегодня 13:02 — Личные финансы

Какие профессии станут актуальными после войны

Рынок труда в Украине с началом полномасштабной войны сильно трансформировался. Многие специалисты потеряли свои рабочие места и находятся в поиске новых. Возникают вопросы, какие специалисты понадобятся для восстановления новой, современной, технологической Украины.

Work.ua выяснил, какие специалисты понадобятся Украине после войны и где будущие специалисты могут получить желаемое образование.

IT, компьютеры, интернет

Безусловно, ІТ-специалисты пользуются спросом в Украине во время войны, и они потребуются после нее. На это есть ряд причин.

Во-первых , во время войны появилось много социальных проектов во множестве сфер — от медицины до строительства, где ставка делается на скорость и доступность. Айтишники помогают в решении многих вопросов: разрабатывают чат-боты, приложения, приближающие победу Украины, упрощают коммуникацию между государством и гражданами, автоматизируют процессы и многое другое.

, во время войны появилось много социальных проектов во множестве сфер — от медицины до строительства, где ставка делается на скорость и доступность. Айтишники помогают в решении многих вопросов: разрабатывают чат-боты, приложения, приближающие победу Украины, упрощают коммуникацию между государством и гражданами, автоматизируют процессы и многое другое. Во-вторых , цифровизация в стране будет набирать еще больше оборотов, и здесь не обойтись без программистов, разработчиков, веб-дизайнеров, аналитиков, программистов-инженеров. Особенно высок спрос на специалистов в сфере кибербезопасности.

, цифровизация в стране будет набирать еще больше оборотов, и здесь не обойтись без программистов, разработчиков, веб-дизайнеров, аналитиков, программистов-инженеров. Особенно высок спрос на специалистов в сфере кибербезопасности. В-третьих, из-за санкций рынок ІТ-услуг россии и беларуси сокращается. Международные компании все меньше хотят обращаться за технологическими услугами граждан этих стран. Украинцев нанимают охотнее.

Напоследок: государство само подчеркивает, что рынок Украины требует еще больше ІТ-специалистов в разных отраслях. Именно поэтому правительство учреждает грантовые программы для увеличения количества специалистов в этой области и будет предоставлять возможности создания ІТ-стартапов.

Строительство, архитектура

Для развития современной и защищенной страны понадобятся специалисты в строительной и архитектурной отрасли — строители, проектировщики, архитекторы, инженеры, дизайнеры.

В Украине будут внедряться новые схемы строительства. К примеру, жилых домов и других сооружений. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook писал , что война дала возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов.

Остро понадобятся такие рабочие специальности, как сварщики, столяры, каменщики, маляры, слесари, электрики, облицовщики.

Логистика, склад, ВЭД

Из-за войны привычные логистические пути для транспортировки грузов могли быть заблокированы. Поэтому уже сейчас возник вызов для специалистов — налаживание новых путей. А когда война закончится, перевозки должны не просто возобновиться, их должно стать больше — Украина потребует быстрых перевозок разных товаров, сырья для восстановления, масштабирования торговли между областями и другими странами.

Поэтому нужны будут водители, операторы перевозок, менеджеры по закупкам, логисты и т.д.

Читайте также Отрасли и профессии для восстановления Украины (инфографика)

Медицина, фармацевтика

Украинцы от войны пострадали как физически, так и морально. Поэтому будет расти спрос на профессии, связанные с психологическим и физическим восстановлением человека. Военным и гражданским людям нужно будет интегрироваться в обычную, мирную жизнь. Перед психологами, психотерапевтами, врачами встает множество задач.

Образование, наука

Это одна из наиболее пострадавших отраслей за время коронавируса и полномасштабной войны.

Из-за оттока кадров за границу после начала вторжения рф в Украину все сферы, указанные в этой статье, не обойдутся без образования — Украина будет нуждаться в качественно новых специалистах. Надо будет готовить квалифицированных и конкурентоспособных специалистов.

Розничная торговля

Украинский бизнес доказал, что выстоит несмотря на все препятствия. Даже в войну предприниматели открывают компании. А после победы Украины нас ожидает увеличение вакансий в сфере розничной торговли. Продавцы, кассиры, консультанты, администраторы не останутся без работы.

Сельское хозяйство, агробизнес

Украина известна в мире не только своей ІТ-отраслью, но и сельскохозяйственной. Украина — один из крупнейших мировых производителей зерновых и масличных культур. До войны через наши порты шло более 90% экспорта зерна и масла, отмечает издание DW . Когда удастся разблокировать все логистические пути экспорта, несомненно, страна вернется к довоенным показателям, а для этого понадобятся специалисты.

Маркетинг, реклама, PR

Такие сферы как логистика, розничная торговля, ІТ, строительство, не обойдутся без профессионалов по маркетингу, рекламе и PR. Для построения бизнеса потребуются новые маркетинговые стратегии и переосмысление коммуникации с клиентами. Когда покупательная способность граждан вернется к довоенному уровню, работы для маркетологов, SMM-специалистов, контент-менеджеров, менеджеров по продажам станет только больше.

Безопасность

Война еще раз доказала, сколь важна безопасность страны на реальном и киберфронте. Государство потребует еще больше достойных кадров в правоохранительном и секторе безопасности. К тому же, значительно возросла и продолжает расти престижность военных профессий. Каждый украинец с уважением относится к храбрым работникам правоохранительных органов и героям, которые встают на защиту границ и граждан государства.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.