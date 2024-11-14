Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат) — Finance.ua

Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат)
По данным Госстата, в октябре 2024 года средние цены на морковь выросли на 29,2% до 21,5 гривны за килограмм.
Картофель подорожал на 25,9% до 25,1 гривны за килограмм, свекла на 15,1% до 16,4 гривны за килограмм.
Цены на яйца выросли на 18,5% до 41,8 гривны за десяток. Пачка масла 200 г подорожала на 7,7% до 91,5 гривен.
Сахар подешевел на 4,4% - до 33,6 гривны за килограмм.
Справка Finance.ua:
- Мировые цены на продовольственные товары в сентябре текущего года росли быстрее всего за 18 месяцев, и это касалось всех групп товаров. Об этом пишет профильное издание bizagro со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
- «Индекс продовольственных цен FAO, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары во всем мире, в сентябре составил в среднем 124,4 пункта, что на 3% больше, чем в августе, и на 2,1% больше, чем годом ранее», — отметили в организации.
- Министерство аграрной политики и продовольствия считает, что украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей в продовольствии Вооруженных сил Украины.
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