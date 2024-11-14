Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат)

Личные финансы
137
Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат)
Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат)
По данным Госстата, в октябре 2024 года средние цены на морковь выросли на 29,2% до 21,5 гривны за килограмм.
Картофель подорожал на 25,9% до 25,1 гривны за килограмм, свекла на 15,1% до 16,4 гривны за килограмм.
Цены на яйца выросли на 18,5% до 41,8 гривны за десяток. Пачка масла 200 г подорожала на 7,7% до 91,5 гривен.
Сахар подешевел на 4,4% - до 33,6 гривны за килограмм.
Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат)
С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Справка Finance.ua:

  • Мировые цены на продовольственные товары в сентябре текущего года росли быстрее всего за 18 месяцев, и это касалось всех групп товаров. Об этом пишет профильное издание bizagro со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
  • «Индекс продовольственных цен FAO, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары во всем мире, в сентябре составил в среднем 124,4 пункта, что на 3% больше, чем в августе, и на 2,1% больше, чем годом ранее», — отметили в организации.
  • Министерство аграрной политики и продовольствия считает, что украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей в продовольствии Вооруженных сил Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.