Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат) — Finance.ua

Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат) Сегодня 09:44 — Личные финансы

Какие продукты больше всего подорожали в октябре (Госстат)

По данным Госстата, в октябре 2024 года средние цены на морковь выросли на 29,2% до 21,5 гривны за килограмм.

Картофель подорожал на 25,9% до 25,1 гривны за килограмм, свекла на 15,1% до 16,4 гривны за килограмм.

Цены на яйца выросли на 18,5% до 41,8 гривны за десяток. Пачка масла 200 г подорожала на 7,7% до 91,5 гривен.

Сахар подешевел на 4,4% - до 33,6 гривны за килограмм.

Справка Finance.ua:

Мировые цены на продовольственные товары в сентябре текущего года росли быстрее всего за 18 месяцев, и это касалось всех групп товаров. Об этом пишет профильное издание bizagro со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

«Индекс продовольственных цен FAO, отслеживающий ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары во всем мире, в сентябре составил в среднем 124,4 пункта, что на 3% больше, чем в августе, и на 2,1% больше, чем годом ранее», — отметили в организации.

Министерство аграрной политики и продовольствия считает, что украинские агропроизводители могут обеспечить до 95% потребностей в продовольствии Вооруженных сил Украины.

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