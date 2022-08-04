Какие пенсии и ежемесячные выплаты предусмотрены участникам боевых действий — Finance.ua

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Какие пенсии и ежемесячные выплаты предусмотрены участникам боевых действий

Личные финансы
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Какие пенсии и ежемесячные выплаты предусмотрены участникам боевых действий
Какие пенсии и ежемесячные выплаты предусмотрены участникам боевых действий
Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по достижении мужчинами возраста 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
Об этом говорится в статье Finance.ua Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько.
Как разъяснили в Пенсионном фонде, размер пенсии участников боевых действий зависит от приобретенного лицом страхового стажа и полученного заработка, из которого уплачивались страховые взносы.
Размер минимальной пенсии для участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Этот показатель увеличивается каждый год, соответственно, увеличивается и минимальная пенсия.

Размер минимальной пенсии УБД в 2022 году:

  • с 1 января — 4 061 грн;
  • с 1 июля — 4 256 грн;
  • с 1 декабря — 4 395 грн.

К пенсии, независимо от вида, участникам боевых действий устанавливаются:

  • повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. Так, размер прибавки к пенсии УБД в 2022 году составляет: с 1 января — 483 грн; с 1 июля — 506 грн; с 1 декабря — 523 грн;
  • ежемесячное государственное адресное пособие в размере, которого не хватает до 210% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
  • целевая денежная помощь на проживание в размерах, определенных Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны» в размере 40 грн.
С 1 января 2023 года украинские военные, получившие звание Герой Украины или награжденные орденами, также могут рассчитывать на ежемесячное пособие:
  • лица, получившие звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», будут получать выплату в размере 3 минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года;
  • рыцари ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (полные рыцари) будут получать выплату в размере 2 минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года;
  • кавалерам ордена «За мужество» трех степеней (полные 2 кавалера) смогут получить выплаты в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.
В случае гибели защитника Украины получить выплату смогут родственники погибшего. А именно: муж или жена, отец, мать, если они инвалиды или достигли пенсионного возраста, и дети погибших.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

По материалам:
Finance.ua
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