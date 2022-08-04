Какие пенсии и ежемесячные выплаты предусмотрены участникам боевых действий — Finance.ua

Какие пенсии и ежемесячные выплаты предусмотрены участникам боевых действий Сегодня 08:30 — Личные финансы

Какие пенсии и ежемесячные выплаты предусмотрены участникам боевых действий

Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию по достижении мужчинами возраста 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Как разъяснили в Пенсионном фонде, размер пенсии участников боевых действий зависит от приобретенного лицом страхового стажа и полученного заработка, из которого уплачивались страховые взносы.

Размер минимальной пенсии для участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Этот показатель увеличивается каждый год, соответственно, увеличивается и минимальная пенсия.

Размер минимальной пенсии УБД в 2022 году:

с 1 января — 4 061 грн;

с 1 июля — 4 256 грн;

с 1 декабря — 4 395 грн.

К пенсии, независимо от вида, участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. Так, размер прибавки к пенсии УБД в 2022 году составляет: с 1 января — 483 грн; с 1 июля — 506 грн; с 1 декабря — 523 грн;

ежемесячное государственное адресное пособие в размере, которого не хватает до 210% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;

целевая денежная помощь на проживание в размерах, определенных Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны» в размере 40 грн.

С 1 января 2023 года украинские военные, получившие звание Герой Украины или награжденные орденами, также могут рассчитывать на ежемесячное пособие:

лица, получившие звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», будут получать выплату в размере 3 минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года;

рыцари ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (полные рыцари) будут получать выплату в размере 2 минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года;

кавалерам ордена «За мужество» трех степеней (полные 2 кавалера) смогут получить выплаты в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

В случае гибели защитника Украины получить выплату смогут родственники погибшего. А именно: муж или жена, отец, мать, если они инвалиды или достигли пенсионного возраста, и дети погибших.

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