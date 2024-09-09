Какие новые авто чаще всего покупали в августе: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Какие новые авто чаще всего покупали в августе: ТОП-10 моделей Сегодня 07:02 — Технологии&Авто

Какие новые авто чаще всего покупали в августе: ТОП-10 моделей

Вынужденный ажиотаж в конце лета привел к рекордному количеству регистраций новых легковушек, однако на предпочтения украинских автомобилистов почти не повлиял.

Почему украинцы активно покупали новые автомобили

Как отмечают эксперты, вспышка спроса на новые авто, причиной которой стал обнародованный 18 июля правительственный проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины…», предусматривавший существенное увеличение сбора во время первой регистрации легковой техники, дала предсказуемый результат.

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«По итогам августа количество новых машин, впервые получивших „номера“, достигло 8,1 тысячи — это наивысшее достижение с начала 2022 года (и рост почти на 35% против результата июля). Но хотя формально рынок установил рекорд, никаких оснований открывать шампанское нет: скорее всего, следствием этого вынужденного ажиотажа станет замедление продаж в течение следующих месяцев», — говорят специалисты.

Как говорится в обзоре, значительное количество потенциальных покупателей, которые к середине июля неспешно рассматривали разные варианты, узнав о вероятности значительного увеличения расходов (а 15% от стоимости машины в салоне — сумма немаленькая), предпочла «закрыть вопрос» как можно быстрее. И вряд ли это решение было ошибочным: хотя предложение правительства не нашло поддержки даже в «смягченном» варианте (законопроект № 11 416-д), изменения в налогообложении со временем все равно произойдут. И тем или иным образом наконец-то повлияют на стоимость новых авто, хотя, возможно, не так существенно, как предполагало «ноу-хау» Кабмина.

ТОП-10 самых популярных легковушек Украины

по итогам продажи новых авто в августе (против июля)

Renault Duster: 567 новых авто (+225); Toyota RAV4: 456 новых авто (+81); Mazda CX-5: 276 новых авто (+126); Toyota Camry: 229 новых авто (+55); Kia Sportage: 223 новых авто (+81); Hyundai Tucson: 186 новых авто (+69); BYD Song Plus: 179 новых авто (+47); Volkswagen Touareg: 177 новых авто (+46); Honda M-NV: 174 новых авто (-65); Skoda Kodiaq: 166 новых автомобилей (+48).

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