Какие граждане получили 14 тыс. грн пенсии — Finance.ua

Какие граждане получили 14 тыс. грн пенсии Сегодня 19:00

Какие граждане получили 14 тыс. грн пенсии

В Украине весной 2024 года власти повысили пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.

Кто получил минимально 14,3 тыс. грн

В начале весны выросли пенсионные выплаты у ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Этой категории граждан, которые получают пенсию по закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», установили новые минимальные размеры выплат.

Перерасчет пенсии проводят исходя из средней заработной платы (дохода) в стране, с которой уплачены страховые взносы и которую учитывают для исчисления пенсии, за год, идущий перед перерасчетом.

В 2023 году соответствующий перерасчет произвели исходя из средней зарплаты за 2022 год. Тогда сумма составила 13 376 тыс. грн.

Новые суммы пенсий назначены без дополнительных обращений украинцев, по материалам их пенсионных дел.

Пересчитали выплаты для граждан, имеющих инвалидность среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС, увеличив размеры пенсионной выплаты. А именно:

для первой группы — 14,308 тыс. грн (14,308 грн х 100%);

для второй группы — 11,446 тыс. грн (14,308 грн х 80%);

для третьей группы — 8,585 тыс. грн (14,308 грн х 60%).

Как отмечают в ПФУ, если ежемесячные размеры пенсии этой категории граждан с инвалидностью (учитывая всевозможные надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевое денежное пособие, суммы индексации и другие доплаты и компенсации к пенсиям, установленные законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед страной) не достигают вышеуказанных размеров, то в таком случае выплачивают ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Результаты перерасчета пенсий каждый гражданин может увидеть в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда.

Общее повышение пенсий весной

В рамках индексации в начале весны пенсии в среднем повысили на 8% около 10 млн граждан (на 397 грн). В результате размер средней пенсии в стране вырос до 5,792 тыс. грн.

Максимально повышение составило 1,5 тыс. грн, минимально — 100 грн.

В апреле повысили пенсии гражданам старше 65 лет, имеющим полный страховой стаж. Размер пенсионной выплаты равен 40% от минимальной зарплаты. Пенсия выросла с 2,84 тыс. грн. до 3,2 тыс. грн.

Также автоматически перечислили пенсии для 654 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их нового стажа).

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