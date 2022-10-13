Какие финансовые операции подлежат финмониторингу с 1 декабря 2022 года — Finance.ua

Какие финансовые операции подлежат финмониторингу с 1 декабря 2022 года Сегодня 19:01 — Личные финансы

Какие финансовые операции подлежат финмониторингу с 1 декабря 2022 года

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области сообщают , что финансовому мониторингу подлежат пороговые финансовые операции и подозрительные финансовые операции (деятельность), определение и размер которых приведены в ст.ст. 20 и 21 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» соответственно.

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При этом финансовые операции являются пороговыми, если сумма, на которую проводится каждая из них, равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры, — 55 тыс. грн) или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривны к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, проводящих лотереи и/или азартные игры, — 55 тыс. грн), при наличии одного или более следующих признаков:

финансовые операции в случае, если хотя бы одна из сторон — участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или неправильно выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон — участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанной государству (юрисдикции);

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;



платежные операции по переводу средств за границу (в том числе к государствам, отнесенным Кабинетом Министров Украины к оффшорным зонам);



финансовые операции с наличными (часть первая ст. 20 разд. ІІІ Закона № 361).



Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение или достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения (часть первая ст. 21 разд. ІІІ Закона № 361).

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