Какие цены на электроэнергию в Восточной Европе — «Оператор рынка» (инфографика) — Finance.ua
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Какие цены на электроэнергию в Восточной Европе — «Оператор рынка» (инфографика)

Энергетика
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Биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы превысила 560 евро за МВт-час (около 21 грн/кВт-час по текущему курсу), что почти в 8 раз выше, чем в Украине.
Об этом сообщает государственное предприятие «Оператор рынка».
Средняя цена электроэнергии на РСВ:
  • Румынии — 563 EUR/МВт-ч,
  • Венгрии — 563 EUR/МВт-ч,
  • Словакии −564 EUR/МВт-ч,
  • Чехии −564 EUR/МВт-ч.
  • В Украине цена электроэнергии периода BASE на РДН — 74 EUR/МВт.ч.
Напомним, НКРЭКУ упростила процедуру смены электропоставщика для потребителей. Урегулируется упрощенная процедура смены электропоставщика, что позволит потребителю по сравнению с нормативно установленным сроком перехода к новому электропоставщику в 21 день, осуществлять такой переход за 3 дня.

Справка Finance.ua:

  • Швеция стала самым крупным нетто-экспортером электроэнергии в Европе.
  • Вторым крупнейшим нетто-экспортером за этот период была Германия с 15,4 ТВт-ч, что вдвое превышает уровень предыдущего полугодия 2021 года. Болгария оказалась на третьем месте с 6,6 ТВт-ч.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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