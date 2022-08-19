Какие цены на электроэнергию в Восточной Европе — «Оператор рынка» (инфографика)
Биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы превысила 560 евро за МВт-час (около 21 грн/кВт-час по текущему курсу), что почти в 8 раз выше, чем в Украине.
Об этом сообщает государственное предприятие «Оператор рынка».
Средняя цена электроэнергии на РСВ:
- Румынии — 563 EUR/МВт-ч,
- Венгрии — 563 EUR/МВт-ч,
- Словакии −564 EUR/МВт-ч,
- Чехии −564 EUR/МВт-ч.
- В Украине цена электроэнергии периода BASE на РДН — 74 EUR/МВт.ч.
Напомним, НКРЭКУ упростила процедуру смены электропоставщика для потребителей. Урегулируется упрощенная процедура смены электропоставщика, что позволит потребителю по сравнению с нормативно установленным сроком перехода к новому электропоставщику в 21 день, осуществлять такой переход за 3 дня.
Справка Finance.ua:
- Швеция стала самым крупным нетто-экспортером электроэнергии в Европе.
- Вторым крупнейшим нетто-экспортером за этот период была Германия с 15,4 ТВт-ч, что вдвое превышает уровень предыдущего полугодия 2021 года. Болгария оказалась на третьем месте с 6,6 ТВт-ч.
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