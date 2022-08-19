Какие цены на электроэнергию в Восточной Европе — «Оператор рынка» (инфографика) Сегодня 19:00 — Энергетика

Биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы превысила 560 евро за МВт-час (около 21 грн/кВт-час по текущему курсу), что почти в 8 раз выше, чем в Украине.

Об этом сообщает государственное предприятие « Оператор рынка ».

Средняя цена электроэнергии на РСВ:

Румынии — 563 EUR/МВт-ч,

Венгрии — 563 EUR/МВт-ч,

Словакии −564 EUR/МВт-ч,

Чехии −564 EUR/МВт-ч.

В Украине цена электроэнергии периода BASE на РДН — 74 EUR/МВт.ч.

Напомним, НКРЭКУ упростила процедуру смены электропоставщика для потребителей. Урегулируется упрощенная процедура смены электропоставщика, что позволит потребителю по сравнению с нормативно установленным сроком перехода к новому электропоставщику в 21 день, осуществлять такой переход за 3 дня.

Справка Finance.ua:

Швеция стала самым крупным нетто-экспортером электроэнергии в Европе.

Вторым крупнейшим нетто-экспортером за этот период была Германия с 15,4 ТВт-ч, что вдвое превышает уровень предыдущего полугодия 2021 года. Болгария оказалась на третьем месте с 6,6 ТВт-ч.



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