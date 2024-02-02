Какие автомобили в Украине угоняют чаще всего (инфографика) — Finance.ua

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Какие автомобили в Украине угоняют чаще всего (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие автомобили в Украине угоняют чаще всего (инфографика)
Какие автомобили в Украине угоняют чаще всего (инфографика)
После рекордного всплеска автоугонов в первый год полномасштабного вторжения, по данным МВД, количество автоугонов возвращается к привычному уровню. Так, в 2023 году зафиксировано почти столько же угонов авто, как до начала полномасштабного, сообщает Опендатабот.
Количество угонов. 1278 угонов автомобилей было зафиксировано в Украине за весь 2023 год. Это почти на 90% меньше, чем в 2022 году, когда было зафиксировано рекордное количество автоугонов — 12 448 авто. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 1148 угнанных авто.
Какие автомобили в Украине угоняют чаще всего (инфографика)

Где чаще всего угоняют автомобили

Половина угонов авто в прошлом году пришлась на три прифронтовых региона. Второй год подряд лидирует Донетчина — 375 угонов, далее идет Херсонщина — 178 транспортных средств. А замыкает тройку лидеров Днепропетровщина — 168 автоугона.
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До начала полномасштабной войны больше всего авто угоняли в Киеве: 34% всех автоугонов за 2021 год.
Наименьшее количество автоугонов в 2023 году зафиксировано в Тернопольской и Ивано-Франковской областях — по 4 автоугона на каждый регион.

Какие авто угоняют больше всего

Чаще всего в прошлом году злоумышленники угоняли легковые автомобили — 59% и грузовики — 15%, а меньше всего — мотороллеры: менее 1%.
Какие автомобили в Украине угоняют чаще всего (инфографика)
Самой популярной маркой среди автоугонщиков в прошлом году был ВАЗ — 206 автомобилей или 16% от всего количества. В топ также попали: ГАЗ — 60 (4.7%), Volkswagen — 46 (3.6%), Renault — 42 (3.3%) и Hyundai — 30 (2.3%).
Какие автомобили в Украине угоняют чаще всего (инфографика)
Что касается моделей, то здесь вкусы автоугонщиков несколько изменились в отличие от предыдущих лет. Так, в 2023 году чаще всего похищали следующие модели: ВАЗ — 2107, 21 063, 2121, 2106 и DAEWOO — LANOS.
Для сравнения, в предыдущие 21−22 года злоумышленники чаще угоняли: Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Santa Fe и Mitsubishi Outlander.
В реестре зафиксировано 78 395 угонов авто по состоянию на конец января 2024 года. Самая старая запись о похищении авто внесена в реестр 8 июля 1980 года.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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