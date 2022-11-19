Какая скорость для автомобиля наиболее экономична — Finance.ua

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Какая скорость для автомобиля наиболее экономична

Технологии&Авто
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В условиях, когда топливо постоянно дорожает, каждый автомобилист глубоко заинтересован в том, чтобы сэкономить больше, в том числе на заправке. Часто приходится слышать, что расход топлива зависит от манеры езды. Некоторые считают, что есть некий особый скоростной режим, в котором силовая установка потребляет меньше бензина или дизеля. Давайте попробуем разобраться, что это за скорость такая.
Часто можно узнать о том, что оптимальной скоростью с точки зрения потребления топлива является показатель 70 км/ч. Некоторые называют цифры еще ниже — 50-60 км/ч. Однако в действительности все не так просто. И дело даже не в том, что любая модель автомобиля и двигателя индивидуальна. Прежде всего все дело в том, что потребление топлива зависит не от скорости движения как таковой, а от моментальной нагрузки на силовой агрегат.
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Дело в том, что автомобиль может с одними и теми же оборотами двигателя ехать как со скоростью 20 км/ч, так и со скоростью 125 км/ч. Однако если моментальная нагрузка в обоих случаях не превышает номинальный крутящий момент двигателя, потребление топлива на большей скорости будет ниже, чем на малой скорости. Таким образом, главное — чтобы водитель не допускал превышения оборотов, на которых двигатель выдает максимальное КПД.
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Кроме этого, важно помнить о том, что существует множество косвенных факторов, влияющих на уровень потребления топлива автомобилем. Не все они связаны с работой непосредственно двигателя. Так или иначе, но многочисленные исследования показывают, что для большинства автомобилей счет разницы в потреблении топлива на скоростях 70–80 км/ч, 90–100 км/ч, 110–120 км/ч исчисляется буквально процентами.

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По материалам:
mmr.ua
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