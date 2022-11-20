Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными — Finance.ua
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Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными

Технологии&Авто
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Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными
Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными, electrek.co
Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными. Для этого необходимо использовать сталь, полученную в переработке без применения ископаемых источников — необходимую электроэнергию для переработки металлической руды и формовки стального проката можно брать из возобновляемых источников энергии. Такую сталь производит шведская компания SSAB, и эта сталь будет использоваться для некоторых моделей электрических грузовиков Volvo.
Об этом рассказывает издание electrek.
Кстати: именно «моделей», а не одной модели. Ведь в компании Volvo имеются сразу три электрических грузовика разного класса и формата.
Все началось с грузового автомобиля Volvo FL среднего размера: обычно такие используют для перевозки партий товара по городу или ближайших окрестностях городов-мегаполисов. Впервые электрический грузовик Volvo FL был презентован в 2018 году, продажи начались в 2019-м.
Следующим шагом стал капотный грузовик Volvo VNR: тягач или шасси, варианты 4×2 или 6×2, даже дебют второй генерации модели с дистанцией пробега до 275 миль (443 км).
Наконец, третьим грузовым автомобилем стал тягач Volvo FH: до 44 тонн и 300 километров дистанции пробега. Однако мощности для этого нужны колоссальные. Электрический грузовик Volvo FH имеет мощность 490 кВт и аккумулятор на 540 кВтч — исключительные показатели для любого легкового электромобиля.
Первые покупатели на Volvo FH уже есть: партию из 20 таких электрических тягачей заказала компания Amazon, которая в 2019 году объявила о собственной инициативе The Climate Pledge.
По материалам:
mezha.media
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