Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными — Finance.ua

Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными, electrek.co

Volvo придумала, как сделать свои электрические грузовики еще более экологичными. Для этого необходимо использовать сталь, полученную в переработке без применения ископаемых источников — необходимую электроэнергию для переработки металлической руды и формовки стального проката можно брать из возобновляемых источников энергии. Такую сталь производит шведская компания SSAB, и эта сталь будет использоваться для некоторых моделей электрических грузовиков Volvo.

Кстати: именно «моделей», а не одной модели. Ведь в компании Volvo имеются сразу три электрических грузовика разного класса и формата.

Все началось с грузового автомобиля Volvo FL среднего размера: обычно такие используют для перевозки партий товара по городу или ближайших окрестностях городов-мегаполисов. Впервые электрический грузовик Volvo FL был презентован в 2018 году, продажи начались в 2019-м.

Следующим шагом стал капотный грузовик Volvo VNR: тягач или шасси, варианты 4×2 или 6×2, даже дебют второй генерации модели с дистанцией пробега до 275 миль (443 км).

Наконец, третьим грузовым автомобилем стал тягач Volvo FH: до 44 тонн и 300 километров дистанции пробега. Однако мощности для этого нужны колоссальные. Электрический грузовик Volvo FH имеет мощность 490 кВт и аккумулятор на 540 кВтч — исключительные показатели для любого легкового электромобиля.

Первые покупатели на Volvo FH уже есть: партию из 20 таких электрических тягачей заказала компания Amazon, которая в 2019 году объявила о собственной инициативе The Climate Pledge.

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