Как заплатить за кредит, если нет связи — Finance.ua

Как заплатить за кредит, если нет связи
Банковская система Украины обеспечена альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи и усиленной инкассацией наличных денег. Во всех отделениях банков сети Power Banking вы можете оплатить кредит в информационно-платежном терминале или в кассе.
Об этом сообщает ФинКульт.
«Отнесение банка к категории неплатежеспособного, введение процедуры временной администрации или ликвидации банка не прекращают действие кредитных договоров. Заемщик обязан вернуть банку основную сумму долга и уплатить проценты в размерах и в сроки, установленные условиями кредитного договора. Это также касается задолженности по платежным картам», — сказано в сообщении.
Как осуществить погашение кредита после отнесения банка к категории неплатежеспособных, если нет связи?
При временной администрации заемщик осуществляет платежи для погашения кредита на реквизиты банка, указанные в кредитном договоре. После отзыва банковской лицензии и начала процедуры ликвидации уплату задолженности необходимо производить на накопительный счет, который открывается в НБУ.
Сведения о ликвидации банка и реквизиты накопительного счета размещаются на сайте неплатежеспособного банка и веб-сайте Фонда гарантирования вкладов.
При отсутствии света и связи погасить кредит можно:
- через открытое отделение общей сети Power Banking любого действующего (платежеспособного) банка согласно его тарифам;
- в отделении работающего банка сети Power Banking можно уточнить возможность присоединения к wi-fi сети, чтобы воспользоваться онлайн-банкингом (веб-банкинг, мобильные приложения) для осуществления этой операции;
- наличными с помощью платежных терминалов;
- наличными деньгами через кассы действующих отделений неплатежеспособного банка.
Для осуществления оплаты в кассе нужно иметь с собой реквизиты платежа и удостоверение личности (паспорт).
Что делать, если доходы уменьшились, а кредит погашать нужно?
Фонд гарантирования обновил условия возврата кредитов, направленные на минимизацию последствий войны для заемщиков банков, которые выводятся с рынка.
К этим условиям могут присоединиться все физлица-заемщики таких банков, кроме тех, чья задолженность уже была реструктуризирована по нормативно-правовым актам Фонда. Денежные средства, уплаченные заемщиками на погашение кредитов, являются источником для расчетов с кредиторами, в том числе вкладчиками, неплатежеспособных банков.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Поделиться новостью