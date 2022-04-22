Как выживает украинский бизнес во время войны (аналитика) — Finance.ua

Как выживает украинский бизнес во время войны (аналитика)

Сегодня 12:34 — Личные финансы

С начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины прошло уже два месяца. Как в это время выживал украинский бизнес и что изменилось, рассказали в Опендатабот на основе данных украинских платформ.

Работа

С начала войны количество вакансий и резюме на сайте Work.ua снижается еженедельно. Сейчас на сайте опубликовано 10 905 вакансий, из них 7 929 — новые. Для сравнения, на 29 февраля было 92 тысячи активных вакансий и 58 тысяч новых.

Война повлияла и на ситуацию с ИТ: сейчас на сервисе поиска работы для ИТ-специалистов Djinni размещено 14 636 вакансий и 42 819 резюме. В первый месяц войны количество вакансий существенно сократилось, сейчас начинает восстанавливаться. В целом активность рекрутеров (предложения) остановилась где-то на уровне 50% довоенных цифр. Количество резюме программистов постоянно растет.

На сайте OLX Работа размещено 29 084 вакансии для рабочих специальностей.

В среднем на одну вакансию приходится около трех откликов. В первые недели войны количество откликов сильно просело, однако сейчас почти вернулось к довоенным показателям. Количество объявлений с начала апреля стало расти.

Ситуация на сервисе поиска работы за границей Jooble противоположная: в настоящее время там размещено 55 552 вакансии против 25 298 довоенных объявлений о поиске работников. Рост также связан с проектом Help Ukrainians, который запустил Jooble.

Бизнес

В первые недели войны ЕГР не работал — новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФЛП стало расти. За первые недели было зарегистрировано более 10 тысяч ФЛП и более 1,2 тысяч компаний.

Кафе и рестораны

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, 19% заведений общепита в Украине продолжали работать даже в первые дни войны.

Каждую неделю деятельность заведений все больше возобновляется. В настоящее время работает уже 54% кафе, кафе и баров, генерирующих более 52% оборотов от довоенных показателей.

Транспорт

Во время военного положения железная дорога работала в режиме эвакуации. Люди могли добираться до безопасных мест бесплатно на поездах в нужных направлениях. По данным Railwaybot , в начале апреля возобновилась продажа билетов на запланированные поездки.

Что касается индивидуальных перевозок: по данным сервиса такси «Бонд» , количество заказов такси с момента начала войны упало более чем в три раза. В середине апреля спрос начал расти, но все еще не дотягивает до показателей до 24 февраля.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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