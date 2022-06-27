Как война повлияла на экономику Украины — Finance.ua

Как война повлияла на экономику Украины Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Как война повлияла на экономику Украины

После сверхмощного шока в марте экономическая активность постепенно восстанавливается, сокращается количество предприятий, приостановивших или значительно сокративших деятельность. Однако ключевые проблемы сохраняются: заблокированы морские порты, нарушена логистика, сохраняется дефицит горючего, подавлен внутренний спрос.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

По оценкам НБУ, ВВП Украины может снизиться более чем на треть, инфляция по итогам года ускорится более чем на 20%.

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Сокращение объемов производства соответственно повлияло и на поступление в государственный бюджет. В то же время, потребности государства выросли, в частности для финансирования обороны.

Международная помощь

Украина получает и ожидает весомых поступлений от международных партнеров. Страна уже получила более 7 млрд долл. США финансовой помощи (и это без учета военной и гуманитарной помощи), а суммарно предоставленная и объявленная финансовая помощь уже достигла около 30 млрд. долл. США.

В ожидании международной финансовой помощи Министерство финансов частично покрывает дефицит бюджета, продавая ОВГЗ Национальному банку. Такой подход временный. Постепенно объем монетизации Национальным банком дефицита бюджета должен быть минимизирован и замещен рыночными привлечениями.

Готовится план восстановления Украины

По оценкам Еврокомиссии, на восстановление может уйти более 500 млрд евро. Предложено создать новый механизм под названием «Отстроить Украину» (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления страны после войны. К реализации этого проекта могут привлекаться страны G7 и G20, МФО. Украина и некоторые партнеры призывают финансировать восстановление за счет арестованных активов россии.

Справка Finance.ua:

ранее в НБУ озвучили оптимистический сценарий для экономики;

Европейская комиссия исследовала, с какими экономическими последствиями сталкиваются страны Европейского Союза из-за войны в Украине;



экономика еще не готова к возвращению плавающего курсообразования. Для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, в частности, возрасти способность валютного рынка к самосбалансированию.

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