Как военным получить кредитные льготы: в ТЦК сообщили алгоритм действий — Finance.ua

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Как военным получить кредитные льготы: в ТЦК сообщили алгоритм действий

Кредит&Депозит
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Как военным получить кредитные льготы: в ТЦК сообщили алгоритм действий
Как военным получить кредитные льготы: в ТЦК сообщили алгоритм действий
Военнослужащие могут получить кредитные льготы, включая возможность освобождения от уплаты процентов и штрафов, а также реструктуризацию кредита. Для этого необходимо подать заявление в банк с соответствующими документами.
Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП, пишет Судебно-юридическая газета.

Как военнослужащим получить кредитные льготы

Военнослужащие, которые защищают нашу страну, имеют право на ряд льгот, в том числе и кредитных. В частности, они могут освободиться от уплаты процентов, штрафов и пеней за несвоевременную уплату платежей по кредиту.
«Если такая задолженность возникла после 22 февраля 2022 года, она подлежит списанию. Но все это не касается кредитов на жилье и автомобиль», — говорится в сообщении.
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Для того чтобы получить право на льготы, нужно в письменном виде уведомить банк, что заемщик проходит военную службу, и предоставить подтверждающий документ:
  • военный билет (первая страница с заполненными графами ФИО и последняя страница с отметкой о призыве);
  • приказ (выписка из приказа), изданный ТЦК и СП/воинской частью;
  • письмо/справка, выданные ТЦК и СП/воинской частью;
  • извещение о мобилизации (не повестка).
Следует отметить, что обращаться в банк с просьбой о прекращении начисления процентов и штрафных санкций нужно лично, однако некоторые учреждения позволяют это делать через близких родственников, адвокатов или представителей по доверенности.

Что нужно для того, чтобы получить реструктуризацию кредита

Также в случае финансовых затруднений военнослужащий может попросить банк о реструктуризации кредита. Для этого необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие военную службу и финансовые затруднения, в частности, копию справки о размере заработной платы и копию справки о доходах.
Реструктуризация возможна только с согласия банка, но в письме НБУ от 14 апреля 2022 года рекомендовано банкам проводить реструктуризацию долга для таких заемщиков. Поэтому в заявлении в банк следует ссылаться на это письмо и отправлять копию заявления в НБУ и Министерство обороны, что может увеличить шансы на успех.
Следует хранить все финансовые документы в течение трех лет, а после полного погашения кредита получить справку об отсутствии задолженности.
Некоторые банки в случае инвалидности или смерти участника российско-украинской войны могут самостоятельно списать задолженность, но об этом следует узнавать в финансовых учреждениях.
Подробно об этом читайте в статье по ссылке ниже:

Льготы для военнослужащих по кредитным обязательствам

По материалам:
Novyny.live
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