Как в I квартале выросли объемы кассовых оборотов банков — Finance.ua

Как в I квартале выросли объемы кассовых оборотов банков Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — март этого года составил 712,6 млрд грн. Это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выдачи наличных денег из касс банков за этот период увеличились меньшими темпами (на 8,4%) и составили 703,5 млрд грн.

Увеличение объемов наличных денег обусловлено ростом экономической активности, которому способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, стабилизация энергообеспечения.

Традиционно в I квартале 2025 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):

операций клиентов с использованием платежных карт — 86,1%;

приобретения иностранной валюты у клиентов — 3,8%;

подкрепления операторов почтовой связи — 3,4%.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):

торговая выручка — 29,3%;

операции клиентов с использованием платежных карт — 22,4%;

поступления от продаж иностранной валюты — 20,5%;

выручка от всех видов услуг — 13,3%.

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