Как в I квартале выросли объемы кассовых оборотов банков — Finance.ua

Как в I квартале выросли объемы кассовых оборотов банков
Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь — март этого года составил 712,6 млрд грн. Это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Выдачи наличных денег из касс банков за этот период увеличились меньшими темпами (на 8,4%) и составили 703,5 млрд грн.
Увеличение объемов наличных денег обусловлено ростом экономической активности, которому способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, стабилизация энергообеспечения.
Традиционно в I квартале 2025 года наибольшие объемы наличных денег из касс банки выдавали для (% от общего объема расходов):
- операций клиентов с использованием платежных карт — 86,1%;
- приобретения иностранной валюты у клиентов — 3,8%;
- подкрепления операторов почтовой связи — 3,4%.
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были (% от общего объема поступлений):
торговая выручка — 29,3%;
операции клиентов с использованием платежных карт — 22,4%;
поступления от продаж иностранной валюты — 20,5%;
выручка от всех видов услуг — 13,3%.
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