Как узнать, есть ли запрет на выезд за пределы Украины — Finance.ua

Как узнать, есть ли запрет на выезд за пределы Украины Сегодня 19:02 — Личные финансы

Отказ пограничников в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины может сорвать любые планы. И если об ограничении пересечения границы военнообязанными мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет писали много и везде, для других категорий лиц подобный отказ может стать настоящей неожиданностью.

Об этом пишут Юридические советы для ВПЛ.

Что предусматривает закон

Отказывая в выезде за пределы Украины, пограничники прежде всего руководствуются Законом Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Он определяет, что основаниями для временного ограничения права украинцев и украинок на выезд за границу могут быть, в частности:

владение сведениями, представляющими собой государственную тайну;

осуждение за совершение уголовного преступления;

нахождение под административным надзором Национальной полиции;

наличие меры пресечения, по условиям которой запрещено выезжать за границу;

административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП;

задолженность по уплате алиментов;

решение суда о запрете выезда за границу и т.д.

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Узнать о наличии большинства из вышеприведенных запретов можно не выходя из дома. Для этого достаточно воспользоваться электронными сервисами и поиском по открытым реестрам.

Пригодятся, в частности:

Кроме того, получить проверенную информацию об имеющихся ограничениях и запретах для выезда за пределы Украины можно путем направления по почте соответствующего заявления в Государственную пограничную службу Украины.

Вместе с тем, направляя такое обращение, следует иметь в виду, что его рассмотрение может продолжаться в течение месяца. Так что быстрого ответа на заявление ожидать не стоит.

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