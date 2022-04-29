Как снять наличные во время военного положения — Finance.ua

Как снять наличные во время военного положения

Сегодня 08:01 — Финтех и Карты

Как снять наличные во время военного положения

Даже в эру банковских карт и финтех операций многие украинцы все еще предпочитают снимать наличные деньги со своих карт.

Банкомат не обязательно должен быть «родным»

Одна из самых распространенных ошибок состоит в том, что если карта, например, выпущена ПриватБанком, то и снять с нее наличные деньги можно только в банкомате ПриватБанка.

На самом деле это не так: ПриватБанк договорился с другими банками, что компенсирует комиссию за снятие денег в их банкоматах. И для клиентов такое снятие будет бесплатным.

Поэтому, оформляя карту в том или ином банке, поинтересуйтесь: будет ли комиссия при снятии в банкомате другого банка. Если комиссии нет, то это дополнительный плюс карте.

Снять наличные можно на кассе магазина или в Новой почте

Еще одним удобным нововведением стала возможность получить некоторую сумму в наличных, производя оплату на кассе в супермаркете. Такую услугу предлагают сразу несколько торговых сетей: АТБ, «Сильпо», «Маркетопт», Eva и другие.

Для того чтобы снять наличные, необходимо совершить какую-нибудь покупку в магазине и на кассе предупредить кассира о том, что хотите снять наличные.

Большую сумму, конечно, снять не удастся: на кассах выдают не более 6 тыс. гривен. Но в условиях, когда рядом нет банкомата, это может быть очень кстати.

Если часто снимаете наличные, оформите карты Visa

Как мы уже сказали, снимать наличные деньги с многих банковских карт без комиссии можно не только в своих, но и в чужих банкоматах.

При этом большую роль играет то, какой международной платежной системы (МПС) будет ваша карта — Visa или MasterCard.

Надо иметь больше одной карты для снятия наличных

Если часто приходится снимать наличные деньги, желательно иметь под рукой карту, которую можно пополнять без комиссии. И с которой можно снимать наличные деньги без комиссии в любом банкомате.

Как снять кредитные средства без комиссии

Сразу разочаруем: напрямую — никак. Несколько лет назад это было возможно, но банки быстро прикрыли все лазейки.

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