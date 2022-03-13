Как работают отделения Укрпочты 13 марта 2022 — Finance.ua
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Как работают отделения Укрпочты 13 марта 2022

Сегодня 12:33Фондовый рынок
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График работы Укрпочты во время войны в Украине несколько изменился. Отделения работают с 11:00 до 15:00.
Об этом сообщили в компании.
Отправить посылку в пределах страны или получить отправку можно из большинства областей Украины.
По состоянию на 13 марта временно не работают отделения в населенных пунктах, где идут бои (Луганск, Донецк, Сумы, Крым).
Как работают отделения Укрпочты 13 марта 2022
Доставка только по городу работает в Херсоне, Харькове, Краматорске, Николаеве, Чернигове и Запорожье. В других населенных пунктах можно отправить посылку в пределах области и международной доставки.
По материалам: Finance.UA
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