Как проверить, запрещен ли вам выезд из Украины — Finance.ua

Как проверить, запрещен ли вам выезд из Украины Сегодня 17:02 — Личные финансы

Главными причинами запрета на выезд за границу обычно являются: задолженность по уплате алиментов, решение суда о запрете выезда за границу, возбуждение уголовного дела или отбывание наказания, владение лицом информацией, которая является государственной тайной.

Проверить, запрещен ли выезд, можно онлайн по наиболее популярным причинам отказа в пересечении границы:

Реестр должников;

Реестр судебных решений;



Реестр исполнительных производств;



Реестр задолженности по налогам;



Реестр по штрафам за нарушение ПДД.



Также существуют специальные приложения для проверки, например, Опендатабот. Вот краткая инструкция, как им пользоваться:

установите Опендатабот;

отправьте боту свой налоговый номер (ИНН). Если вы в реестре должников за неуплату алиментов — выезд запрещен;



пришлите боту свою фамилию, имя, отчество — если вы в розыске или есть судебное дело по выезду, то выезд запрещен.

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Также узнать об ограничениях или запрете пересекать границу Украины можно, подав письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины. Запрос можно подать лично, сдав его в канцелярию, или отправить письмо по почтовому адресу центра. В запросе обязательно нужно указать:

фамилию, имя и отчество;

место жительства (место пребывания);



реквизиты документа, удостоверяющего лицо, подающее запрос.



Для удобства можно указать адрес, на который центр должен отправить ответ (если он будет отличаться от вашего проживания или пребывания).

Существует несколько категорий людей, которым имеют право временно ограничить выезд за границу, а именно:

украинцы, знающие государственную тайну (им сообщают о сроке действия ограничения);

украинцы, осужденные за совершение уголовного правонарушения;



украинцы, находящиеся под контролем Национальной полиции;



украинцы, к которым применена мера пресечения до окончания уголовного производства;



украинцы, уклоняющиеся от выполнения обязательств, возложенных на них судом.



Конечно, не стоит забывать, что во время военного положения лица, подлежащие призыву на срочную военную службу, также не смогут пересечь границу. Как известно, во время военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть и исключения: непригодность к военной службе, наличие троих и более несовершеннолетних детей, уход за лицами или ребенком с инвалидностью.

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