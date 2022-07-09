Упрощены правила вывоза детей за границу — Finance.ua

Упрощены правила вывоза детей за границу Сегодня 08:29 — Казна и Политика

Упрощены правила вывоза детей за границу

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по решению родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины.

Как сообщает в Телеграм народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект № 6146 проголосовал 301 народный депутат.

Документ, в частности, определяет четкий перечень оснований, когда временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей разрешается без согласия второго родителя.

Среди них: смерть второго родителя или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим; вступление в законную силу решения суда о лишении родительских прав второго родителя, о признании второго родителя без вести отсутствующим или недееспособным; если ребенок или второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства; выезд в сопровождении одинокой матери (когда в документе о рождении ребенка сведения об отце отсутствуют или внесены со слов матери); наличие у второго родителя задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которого превышает сумму соответствующих платежей за три месяца, и другие.

Также предусматривается, что согласие одного из родителей на временный выезд ребенка будет действовать в течение трех лет.

Вводится возможность оформления такого согласия в электронной форме без нотариального удостоверения.

Если нотариус удостоверил согласие на временный выезд ребенка, он будет обязан внести соответствующие сведения в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

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