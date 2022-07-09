Упрощены правила вывоза детей за границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Упрощены правила вывоза детей за границу

Казна и Политика
85
Упрощены правила вывоза детей за границу
Упрощены правила вывоза детей за границу
Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по решению родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины.
Как сообщает в Телеграм народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект № 6146 проголосовал 301 народный депутат.
Документ, в частности, определяет четкий перечень оснований, когда временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей разрешается без согласия второго родителя.
Среди них: смерть второго родителя или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим; вступление в законную силу решения суда о лишении родительских прав второго родителя, о признании второго родителя без вести отсутствующим или недееспособным; если ребенок или второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства; выезд в сопровождении одинокой матери (когда в документе о рождении ребенка сведения об отце отсутствуют или внесены со слов матери); наличие у второго родителя задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которого превышает сумму соответствующих платежей за три месяца, и другие.
Также предусматривается, что согласие одного из родителей на временный выезд ребенка будет действовать в течение трех лет.
Вводится возможность оформления такого согласия в электронной форме без нотариального удостоверения.
Если нотариус удостоверил согласие на временный выезд ребенка, он будет обязан внести соответствующие сведения в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.