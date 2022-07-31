Как проверить статус заявки на платформе єДопомога — инструкция Сегодня 08:10 — Личные финансы

Как проверить статус заявки на платформе єДопомога — инструкция

С конца мая 2022 года украинцы имели возможность оставлять заявки на помощь от международных организаций через социальную платформу єДопомога . Рассказываем, как проверить статус своей заявки на этой платформе.

Пособие от международных организаций

Чтобы подать заявку на получение денежных выплат онлайн через єДопомогу, нужно было заполнить персональные данные и указать IBAN (международный номер банковского счета).

Данные, которые указывали при заполнении, верифицируются на основе данных из украинских государственных реестров.

Уже верифицированные заявки передаются международным организациям, принимающим решение о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для проведения таких выплат.

Если вы отправили свои данные, но выплаты еще не получили, можно проверить статус заявки.

Как проверить статус заявки

Перейдите на платформу єДопомога и выберите категорию Выплаты от международных организаций.

Теперь найдите и нажмите кнопку Проверить статус заявки.



Укажите необходимые данные — РНУКНП (ИНН), тип документа и его номер.



Перед вами появится статус заявки.

Что означают статус заявки

Если на экране вы увидели Заявка не найдена — следовательно, вы не отправляли данные через єДопомогу.

Статус Заявление принято означает, что ваше заявление содержится в перечне заявлений, успешно поступивших в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики.

Когда одна из международных организаций обратится по поводу выплаты вашей категории граждан, ваши данные будут переданы ей.

Если вы увидите статусы Выплата членам вашей семьи уже состоялась от Всемирной продовольственной программы ООН и Выплата членам вашей семьи уже состоялась от Общества Красного Креста Украины — это значит, что кто-то из членов вашей семьи, которых вы указали в заявке, уже получил выплату.

Статусы Другая Заявка члена вашей семьи находится в ожидании выплаты от международной организации RED ROSE CDS LIMITED или Другая Заявка члена вашей семьи находится в ожидании выплаты от международной организации Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев — означают, что ваши данные уже есть в реестрах в пособие от международных организаций.

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Ваша заявка в процессе верификации — то есть заявка передана в Единую информационную систему социальной сферы Минсоцполитики и сейчас происходит проверка данных.

Ваша заявка успешно верифицирована — ваши данные были проверены и подтверждены.

Если вы увидите Ваша заявка не прошла верификацию — указанные вами статусы не соответствуют имеющейся информации Минсоцполитики. В таком случае обратитесь в органы социальной защиты для актуализации статуса. После этого вы можете повторно подать заявку.

Ваша заявка содержит ошибки — при заполнении вы сделали ошибки. Вам необходимо проверить заявку и отправить повторно.

Заявка находится в ожидании выплаты от международных организаций — ваша заявка успешно прошла все этапы верификации и будет передана международным организациям.

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