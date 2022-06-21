Как получить помощь от Красного Креста украинцам, приютившим беженцев — Finance.ua

Как получить помощь от Красного Креста украинцам, приютившим беженцев

Сегодня 10:03 — Личные финансы

Как получить помощь от Красного Креста украинцам, приютившим беженцев

Украинцы, которые предоставили убежище переселенцам (внутренне перемещенным лицам — ВПЛ), могут получить средства от Общества Красного Креста Украины в рамках сотрудничества между Минрегионом, Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

«Организация начинает выплату компенсации за временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения, по программе „Убежище“ через платежную систему PrivatMoney», — сообщают в ПриватБанк е.

Компенсацию могут получить владельцы жилых помещений, безвозмездно размещающих в них внутриперемещенных лиц (гость должен иметь статус ВПЛ). Размер компенсации составляет 14,77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека на месяц.

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Денежные средства будут перечислены переводом на банковский счет через платежную систему PrivatMoney.

Для получения компенсации следует:

зарегистрировать свое жилье на сайте, не позднее следующего дня подать заявление в органы местного самоуправления (исполнительного комитета), указав имя и отчество каждого из размещенных лиц и добавляя копии документов, удостоверяющих их лица;

в день прекращения размещения внутренне перемещенного лица или изменения их количества нужно подать заявление с информацией об изменении перечня проживающих лиц;

обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения для получения денежной помощи.

В течение 5 дней органы местной власти могут проверять количество переселенцев и их данные, а также бесплатно ли они проживают .

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