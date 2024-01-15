Как проверить неоплаченные счета предыдущего владельца при покупке квартиры — Finance.ua

Как проверить неоплаченные счета предыдущего владельца при покупке квартиры Сегодня 10:00 — Личные финансы

Как проверить неоплаченные счета предыдущего владельца при покупке квартиры

При покупке квартиры нужно всегда проверять состояние лицевого счета предыдущего владельца, чтобы избежать неприятных сюрпризов в виде долгов за электроэнергию.

Об этом пишет YASNO.

Также необходимо обязательно переоформить лицевой счет на себя. Это нужно сделать, если вы получили квартиру от родственников. Только так вы получите всю информацию о начислениях, долгах и оплатах, а также избежите отключения за долги, о которых могли и не догадываться.

Как переоформить счет?

Обратитесь к оператору системы распределения. Вот здесь есть все контакты.

Затем — напишите нам или оставьте заявку на сайте.

Также в Yasno объяснили , как будет происходить отключение электричества должникам. Компания-поставщик электроэнергии Yasno не будет отключать за долги всех потребителей подряд. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, Yasno не будет отключать всю Украину, поскольку работает с частными клиентами только в Киеве и Днепропетровской области.

Нет, мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по «возрасту» задолженности. Пока таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн", — пояснил Коваленко.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия;

после повышения с 1 июня тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн за киловатт-час население все равно недоплачивает почти половину того, сколько реально должно платить. Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno (компания в структуре ДТЭК) Сергей Коваленко. По словам Коваленко, на самом деле население должно платить 5,44 грн за киловатт-час.



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