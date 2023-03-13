Как проверить, действителен ли загранпаспорт — Finance.ua
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Как проверить, действителен ли загранпаспорт

Личные финансы
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Украинцам посоветовали проверить свои загранпаспорта после того, как часть выданных в Украине документов признали недействительными из-за ошибки в транслитерации.
Об этом пишет Государственная миграционная служба Украины (ГТСУ).
В феврале 2023 г. в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Соответственно, в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.
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«То есть если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным», — говорится в сообщении.

Как проверить, действителен ли загранпаспорт

Во-первых, стоит сверить, одинакова ли транслитерация вашего имени латиницей в загранпаспорте и ID-карте гражданина Украины.
Если вы обнаружили разногласия, следует обратиться в подразделения миграционной службы, ЦПАУ или «Паспортный сервис», в зависимости от того, какой именно документ требует замены. Во-вторых, можно проверить свой документ на сайте ГМСУ.
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По материалам:
Finance.ua
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