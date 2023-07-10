Как приостановка «зернового коридора» повлияет на гривну — Finance.ua

Как приостановка «зернового коридора» повлияет на гривну Сегодня 15:01 — Валюта

Как приостановка «зернового коридора» повлияет на гривну

При прекращении действия «зернового коридора» в июле украинцам не стоит ожидать никакой мгновенной девальвации гривны.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова.

По ее словам, риск прекращения работы «зернового коридора» для украинской экономики действительно очень высок. Дефицит внешней торговли за последние 12 месяцев составил 22 млрд долл., то есть более 13% ВВП. А примерно две трети экспорта сегодня — это продукция АПК, экспорт которой напрямую зависит от работы «зернового коридора».

«Вынужденная потеря этого экспорта грозит не только торговому балансу, но и заработкам украинских аграриев, не говоря уже о ВВП в целом и о мировой продовольственной безопасности. В то же время в ближайшей перспективе стабильности гривны это не угрожает», — сказала Коробкова.

Она напомнила, что в условиях военного времени Национальный банк соблюдает политику фиксированного обменного курса, что финансово обеспечивается значительными поступлениями международной финансовой помощи.

В случае прекращения работы «зернового коридора» НБУ придется увеличить продажу иностранной валюты максимум на 1 млрд дол. в месяц. В условиях поступления иностранной финансовой помощи средним темпом 3,8 млрд дол. в месяц это вполне возможно обеспечить.

Коробкова напомнила, что благодаря внешней помощи золотовалютные резервы Украины недавно достигли нового рекорда за более чем 10 лет — 39 млрд дол. Это обеспечивает дополнительный мощный запас прочности для поддержания стабильного курса гривны.

«Поэтому в случае непродления действия „зернового коридора“ в июле не стоит ожидать никакой моментальной девальвации гривны», — подчеркнула эксперт.

Справка Finance.ua:

по оценкам МВФ, возможны перебои с «зерновой инициативой», а также импортные ограничения в ЕС на украинские продукты угрожают стране потерей до 800 млн долларов ежемесячно.

Стабильная работа финансовой системы — это лучшее «успокоительное» для украинцев. 19 июля состоится конференция, где эксперты обсудят, как финансовая система преодолевает вызовы войны; какое будущее финансового сектора в послевоенной Украине; какие есть государственные программы поддержки для бизнеса и населения и многое другое. Эта конференция предоставит уникальную возможность поговорить с ведущими экспертами и представителями финансовой отрасли, обменяться опытом и найти решения для вызовов, стоящих перед современной финансовой системой.

Укрінформ По материалам:

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