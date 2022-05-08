Как правильно продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного автомобиля — Finance.ua

Как правильно продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного автомобиля

Сегодня 21:02 — Личные финансы

Из-за войны многие владельцы временно ввезенных автомобилей на иностранной регистрации не смогли своевременно вывезти их за пределы таможенной территории Украины.

При этом за несвоевременный вывоз этих автомобилей предусмотрены штрафы в размере до 170 тыс. грн или их конфискация. Часто размер штрафа превышает стоимость автомобиля.

После введения этих штрафов граждане в большинстве случаев соблюдали указанные в законодательстве сроки. Однако война внесла свои коррективы. Многие владельцы не смогли вывезти эти автомобили и беспокоятся об их дальнейшей судьбе.

Юристы портала «Дорожный адвокат» поделились алгоритмом действий для владельцев временно ввезенных автомобилей, чтобы продлить срок их пребывания в Украине и не получить протокол таможни о нарушении таможенных правил.

О чем гласит закон

Абзацем первым части четвертой ст. 108 Таможенного кодекса определено, что течение срока временного ввоза транспортных средств останавливается на время действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Согласно положениям абз.4 ч.4 ст. 380 Таможенного кодекса сроки временного ввоза транспортных средств могут быть продлены с учетом действия обстоятельств непреодолимой силы.

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В то же время согласно ч. 2 ст. 14-1 Закона «О торгово-промышленных палатах» действия иностранного врага, всеобщая военная мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война считаются действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

С учетом указанных норм, на своей официальной странице Государственная таможенная служба Украины сообщила, что таможенными органами будут остановлены/продлены соответствующие сроки временного ввоза транспортных средств, сроки обратного вывоза которых были определены на период после 24.02.2022.

В то же время, предусмотрено, что срок временного ввоза транспортных средств может быть продлен исключительно таможней:

для продления этого срока в таможню оформления подается соответствующее заявление;

вместе с заявлением при наличии подаются документы, подтверждающие наличие обстоятельств, обусловливающих необходимость такого продления;

решение о продлении срока временного ввоза принимается руководителем таможенного органа. О принятом решении таможенный орган обязан безотлагательно письменно или в электронной форме уведомить лицо, обратившееся с заявлением;

в случае принятия таможенным органом решения об отказе в продлении срока временного ввоза автомобиль должен быть вывезен.

Как нужно действовать

Итак, законом предусмотрено, что для продления или остановки срока пребывания автомобиля в Украине нужно иметь письменное решение (согласие) таможенного органа, через который ввезен автомобиль. Такое решение предоставляется на основании представления в таможенный орган соответствующего заявления, в котором указываются конкретные причины по конкретной ситуации. Именно это решение в соответствии с законом является основанием для продления/остановки срока пребывания автомобиля в Украине в результате обстоятельств непреодолимой силы.

Таким образом, владельцам временно ввезенных автомобилей на иностранной регистрации, которые не смогли своевременно вывезти их за пределы таможенной территории Украины в результате войны, необходимо обратиться в соответствующие таможни с заявлениями о продлении или остановке срока пребывания таких автомобилей в Украине.

Такое письменное решение предстоит предъявить на пункте пропуска таможенного контроля при вывозе транспортного средства. В противном случае можно получить штраф до 170 тыс. грн или лишиться автомобиля.

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