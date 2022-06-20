Как повлияет на гривну рекордное повышение ставки ФРС США: прогнозы — Finance.ua

Как повлияет на гривну рекордное повышение ставки ФРС США: прогнозы

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Как повлияет на гривну рекордное повышение ставки ФРС США: прогнозы

Сегодня ключевое влияние на курс в Украине оказывает война и спровоцированный боевыми действиями кризис.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказали экономические эксперты.

Эксперты отмечают, что недавнее решение ФРС США поднять учетную ставку на 0,75 б.п. — до 1,5-1,75% годовых — коснется не только Соединенных Штатов, но и Украины.

В то же время, добавляют экономисты, в условиях валютных ограничений, введенных НБУ, это влияние ощущается достаточно слабо. Во-первых, отмечают в Нацбанке, сделки на межбанке совершаются при фиксированном курсе, а во-вторых, регулятор через банки продает валюту с целью ее удержания в экономике только предприятиям, занимающимся покупкой критического импорта.

Эффект от монетарной политики американского Федрезерва наступит при снятии ограничений Нацбанком и с появлением на валютном рынке естественного ценообразования. Сегодня же на гривну влияет только война и спровоцированный боевыми действиями кризис.

Как отмечают аналитики, из-за укрепления доллара к гривне Украине придется платить больше по международным займам и тем заимствованиям, которые привязаны к процентным ставкам ФРС. Кроме того, при девальвации и отмене валютных ограничений должна подорожать импортная продукция, которая ввозится в Украину.

Эксперты, опрошенные изданием «Телеграф», называют доллар США наиболее привлекательной валютой для хранения сбережений для украинцев. На втором месте идет гривна, а на третьем — евро.

По словам экономиста Даниила Монина, львиную долю сбережений сегодня лучше держать в долларах, в то время как в гривне следует хранить некоторую сумму на операционные расходы.

Эксперт отмечает, что евро проигрывает в инвестиционной привлекательности доллару из-за разницы в учетной ставке ФРС и ЕЦБ: «ЕС ожидает достаточно высокая инфляция в 5-10% и наплыв дешевых денег из-за ставки в 0,25%, то есть евро девальвирует, в то время как доллар укрепится, особенно если учетная ставка вырастет до анонсируемых 3-4%».

Что касается ближайших валютных перспектив, то, по словам аналитика ЦБТ Максима Орищака, с 20 по 26 июня гривна по отношению к американскому доллару и евро будет оставаться стабильной.

«Средний курс продаж до конца июня останется в рамках 35,5-36,5 грн/$ и 37,5-37,8 грн/€», — прогнозирует Орищак.

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