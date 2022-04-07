Как получить социальное пособие внутренне перемещенным лицам на карту ПриватБанка — Finance.ua
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Как получить социальное пособие внутренне перемещенным лицам на карту ПриватБанка

Сегодня 08:06Финтех и Карты
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Как получить социальное пособие внутренне перемещенным лицам на карту ПриватБанкаКак получить социальное пособие внутренне перемещенным лицам на карту ПриватБанка
Получить социальное пособие внутренне перемещенным лицам можно на карты ПриватБанка.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Клиенты ПриватБанка смогут получать социальное пособие внутренне перемещенным лицам на карты для выплат или карту єПідтримка ПриватБанка», — сказано в сообщении.
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При оформлении заявления на получение пособия достаточно указать номер счета — IBAN карты. Его можно найти прямо в Приват24 (Кошелек — Карты — Выбор карты — Реквизиты) и не посещать отделение банка.
Для получения выплаты за март, клиентам необходимо подать заявку до 14 апреля 2022 года. Заявление о предоставлении пособия можно подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УПСЗН) или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Сколько можно получить:
  • внутренне перемещенные лица имеют право получить выплату от государства в размере 2 000 грн для взрослых и 3 000 грн на каждого ребенка и лиц с инвалидностью;
  • право на выплату имеют граждане, проживавшие (задекларированные/зарегистрированные) в зоне боевых действий и состоящие на учете в качестве плательщиков ЕСВ на территории, где проводятся боевые действия.
Для подачи заявления в offline формате через ЦПАУ или УПСЗН требуются паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка (если есть дети) или документ, подтверждающий инвалидность (если лицо с инвалидностью), а также номер IBAN карты для выплат.
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По материалам: Finance.ua
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