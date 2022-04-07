Как получить социальное пособие внутренне перемещенным лицам на карту ПриватБанка — Finance.ua

При оформлении заявления на получение пособия достаточно указать номер счета — IBAN карты. Его можно найти прямо в Приват24 (Кошелек — Карты — Выбор карты — Реквизиты) и не посещать отделение банка.
Для получения выплаты за март, клиентам необходимо подать заявку до 14 апреля 2022 года. Заявление о предоставлении пособия можно подать в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (УПСЗН) или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Сколько можно получить:
внутренне перемещенные лица имеют право получить выплату от государства в размере 2 000 грн для взрослых и 3 000 грн на каждого ребенка и лиц с инвалидностью;
право на выплату имеют граждане, проживавшие (задекларированные/зарегистрированные) в зоне боевых действий и состоящие на учете в качестве плательщиков ЕСВ на территории, где проводятся боевые действия.
Для подачи заявления в offline формате через ЦПАУ или УПСЗН требуются паспорт, ИНН, свидетельство о рождении ребенка (если есть дети) или документ, подтверждающий инвалидность (если лицо с инвалидностью), а также номер IBAN карты для выплат.
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