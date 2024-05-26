Как получить государственное пособие на детей, над которыми установлена ​​опека — Finance.ua

Как получить государственное пособие на детей, над которыми установлена ​​опека Сегодня 11:04 — Личные финансы

Как получить государственное пособие на детей, над которыми установлена ​​опека

В настоящее время в семьях опекунов и попечителей проживает около 46 тыс. детей, то есть трое из четырех детей-сирот и детей без родительской опеки живут сегодня в семьях опекунов. Для финансовой поддержки таких семей государство предоставляет соответствующие выплаты.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Размер пособия на детей, над которыми установлена ​​опека

на детей до 6 лет — 6 407,5 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

на детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970,5 грн (3,5 прожиточных минимумов для детей этого возраста);

на детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн (2,5 прожиточных минимума для детей этого возраста);

ребенок с инвалидностью от 6 до 18 лет — 11 186 грн (3,5 прожиточных минимума для детей этого возраста).

Эта выплата адресуется опекуну, но денежные средства являются собственностью ребенка. Эти деньги можно как откладывать на счет ребенка, пока он сможет сам ими распоряжаться, так и использовать на его нужды (при этом опекуном ежемесячно подается отчет об израсходованных суммах).

Как получить пособие

Чтобы получить пособие, опекун или попечитель должен подать соответствующее заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Необходимо подать следующие документы:

копия решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком;

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка;

справки о месячных размерах пенсии, алиментов, стипендии, государственного пособия, получаемого на ребенка опекуном или попечителем;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Напомним, Правительство ввело программу «Ребенок не один», в рамках которой будут предоставлять от 6,4 тыс. грн до 11,19 тыс. грн тем, кто приютил детей, оставшихся без родителей.

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