Как планируют восстановить Житний рынок в Киеве (фото) — Finance.ua
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Как планируют восстановить Житний рынок в Киеве (фото)

Фондовый рынок
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Как планируют восстановить Житний рынок в Киеве (фото)
Как планируют восстановить Житний рынок в Киеве (фото)
23 апреля на открытой встрече для киевлян инвестиционная компания Inzhur представила усовершенствованный проект восстановления Житнего рынка.
Компания представила сразу несколько наработок: обновленный архитектурный проект рынка, куда внесли предложения киевлян, и проект будущего юридического договора между городом и владельцем. На мероприятие пришло около ста человек.
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На встрече неравнодушных киевлян призывали подписывать петицию, потому что это голос за будущее рынка. Подписать петицию можно по ссылке.
Что изменилось в проекте восстановления Житнего
Согласно этому проекту, Житний превратится в современный фермерский рынок с центром гастрономии, сохраняя свою архитектуру и аутентичность. Так обновленный рынок привлечет бизнес и посетителей.
Как планируют восстановить Житний рынок в Киеве (фото)
Что изменили:
  • Из архитектурного проекта убрали паркинг под уличным фермерским рынком и лифт. Таким образом авторы оставили естественный ландшафт без изменений.
  • В обновленном проекте была представлена ​​визуализация торговой зоны с открытыми прилавками и крытыми лавками для постоянных продавцов по периметру второго этажа.
  • В концепции в деталях воспроизвели панно, стелу рядом с рынком и лепестки на фасаде здания, которые обязательно будут сохранены — это будет частью обязательств, которые он должен выполнять.
Обновленная визуализация демонстрирует потенциал пространства: сколько торговых точек можно разместить, как интегрировать аутентичные архитектурные элементы и одновременно сохранить дух исторического рынка.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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