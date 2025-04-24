Как планируют восстановить Житний рынок в Киеве (фото) — Finance.ua

Как планируют восстановить Житний рынок в Киеве (фото) Сегодня 16:26 — Фондовый рынок

Как планируют восстановить Житний рынок в Киеве (фото)

23 апреля на открытой встрече для киевлян инвестиционная компания Inzhur представила усовершенствованный проект восстановления Житнего рынка.

Компания представила сразу несколько наработок: обновленный архитектурный проект рынка, куда внесли предложения киевлян, и проект будущего юридического договора между городом и владельцем. На мероприятие пришло около ста человек.

Читайте также Кличко назвал условия аренды Житнего рынка в Киеве

На встрече неравнодушных киевлян призывали подписывать петицию, потому что это голос за будущее рынка. Подписать петицию можно по ссылке

Что изменилось в проекте восстановления Житнего

Согласно этому проекту, Житний превратится в современный фермерский рынок с центром гастрономии, сохраняя свою архитектуру и аутентичность. Так обновленный рынок привлечет бизнес и посетителей.

Что изменили:

Из архитектурного проекта убрали паркинг под уличным фермерским рынком и лифт. Таким образом авторы оставили естественный ландшафт без изменений.

В обновленном проекте была представлена ​​визуализация торговой зоны с открытыми прилавками и крытыми лавками для постоянных продавцов по периметру второго этажа.

В концепции в деталях воспроизвели панно, стелу рядом с рынком и лепестки на фасаде здания, которые обязательно будут сохранены — это будет частью обязательств, которые он должен выполнять.

Обновленная визуализация демонстрирует потенциал пространства: сколько торговых точек можно разместить, как интегрировать аутентичные архитектурные элементы и одновременно сохранить дух исторического рынка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.