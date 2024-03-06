Как перевести деньги через системы денежных переводов Western Union, Money Gram, Ria — Finance.ua

Как перевести деньги через системы денежных переводов Western Union, Money Gram, Ria Сегодня 09:47 — Личные финансы

Как перевести деньги через системы денежных переводов Western Union, Money Gram, Ria

Если деньги из одной страны в другую необходимо перевести мгновенно, а также без привязки к конкретному месту получения или конкретной банковской карте, используются системы мгновенных денежных переводов. Самыми популярными из них являются Western Union, Money Gram и Ria.

По информации руководителя Eurointegration Tribe ПУМБ Дениса Воробьева, через систему Western Union в 2023 году из Польши клиенты ПУМБ получили наибольшее количество переводов — почти 85% от общего количества всех переводов через подобные системы благодаря широкой сети пунктов приема платежей (более 500 тыс. пунктов обслуживания) более чем в 200 странах и регионах мира, включая Польшу.

Банк ПУМБ предлагает три варианта получения международных денежных переводов:

в мобильном приложении ПУМБ Онлайн (можно получить переводы Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney, IntelExpress);

через горячую линию (для переводов MoneyGram, Ria);

в ближайшем отделении банка (Western Union, MoneyGram, Ria).

При этом клиент платит 0% комиссии за получение международного перевода.

Как сообщил Денис Воробьев, через Western Union, MoneyGram, Ria, PrivatMoney в 2023 году около 100 тыс. клиентов ПУМБ получили 250 тыс. переводов. Также через системы Western Union и MoneyGram клиенты получали денежную помощь от международных организаций ООН и Красный Крест.

С системой IntelExpress ПУМБ начал работать только в 2024 году, но это сотрудничество имеет большое будущее, ведь эта международная система позволяет легко и быстро получать денежные переводы в 70 странах мира.

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