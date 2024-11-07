Как отменить статус «в розыске» военнообязанном — совет адвоката Сегодня 19:45 — Личные финансы

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные граждане должны состоять на военном учете.

Работники ТЦК и СП продолжают проводить оповещения и вручать повестки, по которым мужчины должны явиться в территориальный центр.

Однако тех, кто сознательно игнорирует данные правила, может ждать ответственность. В частности, ТЦК могут подать в розыск. Однако бывают случаи, когда лицо не получало повесток, а полиция все равно его разыскивает.

Как в таком случае военнообязанному можно отменить статус «в розыске» и доказать свою правоту, рассказала адвокат Тамила Алексик в интервью ТСН

Как рассказала правозащитница, если вы не получали повестки и не уклонялись от мобилизации, в этом случае можно явиться к следователю, объявившему в розыск, с соответствующим ходатайством об отмене такого постановления и прекращении розыска.

Административное дело могут закрыть, если военнообязанный докажет, что не получал повестки или что он не явился в ТЦК по уважительным причинам.

Однако, как говорит Тамила Алексик, в этой ситуации есть определенный риск, ведь такая явка к следователю предполагает личное вручение подозрения и даже применение меры пресечения.

«Поэтому я рекомендую официально истребовать постановление об объявлении в розыск и отменить его в судебном порядке. То есть подать в суд жалобу на постановление об объявлении в розыск и необходимые подтверждающие документы, что лицо не получало повесток, не скрывалось, а находилось на стационарном лечении или же было в командировке, то есть имело уважительную причину неявки», — объяснила адвокат.

Тамила Алексик добавила, что если суд будет считать, что этих документов достаточно, то он отменит постановление о розыске.

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