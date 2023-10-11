Как откладывать деньги, чтобы не было соблазна их потратить — Finance.ua

Как откладывать деньги, чтобы не было соблазна их потратить Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как откладывать деньги, чтобы не было соблазна их потратить

Откладывание средств может быть важной финансовой стратегией. Вы можете откладывать средства на какую-либо финансовую цель и ее выполнение позволит выполнить другие цели. Но на пути к осуществлению мечты могут возникать соблазны, особенно, если вы только начали формировать привычку экономить.

Сейчас везде нас окружает реклама, предложения акционных скидок. Маркетологи активно работают над тем, чтобы мы купили то, что нам не нужно. В рекламных объявлениях они обещают, что это обязательно сделает нас счастливыми. Но это не всегда так.

Эксперты Финкульта дали несколько советов, которые могут помочь избежать соблазна потратить сэкономленные средства:

Определите, сколько средств вы хотите отложить, и включите в свой бюджет. Это напомнит вам о ваших финансовых целях каждый раз, как вы будете делать в нем записи. В общем, поставленные финансовые цели очень мотивируют откладывать средства.

Лучше создать отдельный счет для сбережений. Имея отдельный счет для накоплений, вы снизите соблазн потратить эти средства. Это может быть депозит или обычный карточный счет. Главное, чтобы у вас не было возможности быстро потратить эти деньги.

Также можно настроить автоматический перевод на ваш счет для откладывания средств сразу после получения заработной платы.

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Старайтесь снизить эмоциональные затраты. Попытайтесь отвлечься от соблазна тратить средства. Сосредоточьтесь на других сторонах жизни, таких как хобби или саморазвитие. Может быть, вы пытаетесь заполнить покупками внутреннюю пустоту?

Подходите к потерям осознанно и планируйте свои покупки. Рассмотрите стоимость покупок по отношению к своей прибыли.

Спросите себя, действительно ли эта вещь важна? Старайтесь сначала приобрести только то, что действительно нужно.

Настройте себя, что откладывание средств — это длительный процесс. Обычно ключом к избеганию соблазна потратить средства является самоконтроль и самодисциплина.

Помните, что планирование и осознанность помогут лучше управлять своими финансами и избежать лишних затрат.

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