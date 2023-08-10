Как обратиться за назначением пенсии, если пенсионер временно проживает в Польше — Finance.ua
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Как обратиться за назначением пенсии, если пенсионер временно проживает в Польше

Личные финансы
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Как обратиться за назначением пенсии, если пенсионер временно проживает в Польше
Как обратиться за назначением пенсии, если пенсионер временно проживает в Польше
Украинцы, временно находящиеся в Польше, могут перевести свои пенсионные выплаты туда. Сделать это могут как пенсионеры, которые уже получали пенсию в Украине, так и те, кто достиг пенсионного возраста за границей.
Для того чтобы перевести вашу украинскую пенсию в Польшу, нужно подать документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).
В польский ZUS вы можете обратиться по месту нахождения, предоставив пакет необходимых документов. В территориальном органе ZUS должны заполнить необходимые формы и копии документов и направить в Пенсионный фонд в Украине.
ПФУ рассматривает заявление и принимает решение о переводе пенсии. Украинцам сообщают ответ через ZUS.
Для перевода пенсии требуются следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины
  • справка о присвоении номера PESEL
  • номер учетной карты налогоплательщика
  • пенсионное удостоверение
  • справка с банковскими реквизитами счета в финучреждении, куда будут приходить выплаты
Если ваш перевод одобрят, пенсионные выплаты будут переводить каждый квартал на банковский счет, открытый в одном из польских финучреждений.
Если в Украине вы получали пенсию на почте, перед отъездом подайте заявление об изменении способа доставки средств и откройте пенсионный счет в украинском банке. В дальнейшем это позволит получать пенсию даже за границей и облегчит процесс ее перевода, если такая потребность возникнет.

Как изменились пенсии в Украине

В марте 2023 г. состоялся первый этап индексации на 19,7%. Фактически он коснулся всех пенсионеров, получающих пенсию по Закону Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании». Это более 10 миллионов украинцев.
Второй этап индексации пенсий состоялся в апреле, а третий, последний — в июле.
Таким образом, больше в 2023 году повышений не планируется. Уже в августе все украинцы, чьи пенсии пересчитаны, должны получать обновленные суммы.
Средний размер прибавки составляет от 400 до 700 гривен. Для каждого пенсионера индексацию вычисляли индивидуально. В то же время чем большую пенсию получал человек, тем больше ему добавляли к ней.
Вместе с тем выплаты не повысили для:
  • пенсионеров, которые работают, но имеют небольшой страховой стаж, а расчетный размер их пенсии менее 2 100 гривен
  • бывших работников прокуратуры
  • пенсионеров, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер — 20 930 гривен
  • тех, кто получает ежемесячное пожизненное денежное содержание
По материалам:
РБК-Україна
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