Как мировые финансовые рынки реагируют на угрозу нападения России на Украину — Reuters — Finance.ua
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Как мировые финансовые рынки реагируют на угрозу нападения России на Украину — Reuters

Сегодня 18:35Фондовый рынок
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Призрак войны на восточном фланге Европы вспыхнул в понедельник, подняв цены на нефть до семилетнего максимума после того, как президент России Владимир Путин распорядился официально ввести войска в ОРДЛО.
Об этом пишет на агентство Reuters.
Что происходит на финансовых рынках мира?
Европейский индекс STOXX 600 упал почти на 2% до семимесячного минимума в начале торгов 22 февраля. Но настроение стало более позитивным, и индекс вернулся к уровню закрытия понедельника после сообщений о том, что Россия признает нынешние границы ОРДЛО.
Уолл-стрит также отыграла убытки: индикаторы фьючерсов на S&P 500 стали положительными, а Nasdaq восстановился после потерь примерно на 2%, снизившись на 0,4%.
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«Мы находимся в ситуации неясности, но это дает путь к деэскалации», — сказал управляющий фондом Trium Capital Питер Кислер, имея в виду новость о признании границ Украины.
Перспектива крупной европейской войны побудила инвесторов продавать акции и другие более рискованные активы, в то время как нефть марки Brent подскочила более чем на 3 доллара до 99 долларов — самого высокого уровня с сентября 2014 года, отражая опасения, что экспорт энергоносителей из России может быть нарушен любым конфликтом.
Государственный долг также пользовался спросом. Доходность государственных облигаций Германии достигла самого низкого уровня с 4 февраля, в то время как казначейские облигации США выросли.
«Европа находится в очень, очень неудобной ситуации, — сказал Майкл Хьюсон из CMC Markets. То, что вы видите, — это классическая игра без риска».
Мировой фондовый индекс MSCI, который отслеживает акции в 50 странах, упал до самого низкого уровня с 28 января.
Цены на золото выросли до шестимесячного максимума в 1913 долларов.
По материалам: РБК-Україна
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