Россию могут лишить членства в ЕБРР — Finance.ua

Россию могут лишить членства в ЕБРР

Сегодня 15:32

Россию могут лишить членства в ЕБРР

Украина инициирует исключение РФ из членства в Европейском банке реконструкции и развития из-за признания ею незаконных образований в ОРДЛО.

Об этом сообщил заместитель директора Совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.

«На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания „суверенитета“ террористических группировок „ДНР/ЛНР“ безотлагательно поднимаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР согласно статьям 8.3 та 38.1 Соглашения об учреждении Банка», — написал он.

Шевалев отметил, что есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров ЕБРР в этом вопросе.

ЕБРР является крупнейшим институциональным кредитором в Украине, который на сегодняшний день инвестировал в государственный, частный, муниципальный секторы 15,3 млрд евро в рамках 505 проектов.

На сегодняшний день Украина реализует проекты ЕБРР на 1,7 млрд евро.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР и договоры о дружбе и взаимопомощи России с этими республиками.

Президент США Джо Байден ввел санкции, запрещающие американским гражданам и компаниям инвестиции, торговлю и финансирование ОРДЛО.

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