Россию могут лишить членства в ЕБРР — Finance.ua

Украина инициирует исключение РФ из членства в Европейском банке реконструкции и развития из-за признания ею незаконных образований в ОРДЛО.
Об этом сообщил заместитель директора Совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев.
«На основании вопиющего нарушения Россией норм международного права из-за признания „суверенитета“ террористических группировок „ДНР/ЛНР“ безотлагательно поднимаю перед Советом директоров и Советом управляющих Европейского банка реконструкции и развития вопрос о немедленной остановке членства России в ЕБРР согласно статьям 8.3 та 38.1 Соглашения об учреждении Банка», — написал он.
Шевалев отметил, что есть все основания рассчитывать на серьезную поддержку других акционеров ЕБРР в этом вопросе.
ЕБРР является крупнейшим институциональным кредитором в Украине, который на сегодняшний день инвестировал в государственный, частный, муниципальный секторы 15,3 млрд евро в рамках 505 проектов.
На сегодняшний день Украина реализует проекты ЕБРР на 1,7 млрд евро.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР и договоры о дружбе и взаимопомощи России с этими республиками.
Президент США Джо Байден ввел санкции, запрещающие американским гражданам и компаниям инвестиции, торговлю и финансирование ОРДЛО.