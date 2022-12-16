Как Киев будет жить в случае длительного отсутствия электроснабжения (полезные ссылки) — Finance.ua

Как Киев будет жить в случае длительного отсутствия электроснабжения (полезные ссылки) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

В результате массированной ракетной атаки россии 16 декабря были повреждены объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине.

А как будет Киев жить в случае длительного отсутствия электроснабжения, как будет работать транспорт, банки и прочее?

Наземный транспорт

При полном отсутствии электроснабжения на всех маршрутах наземного транспорта, в частности электротранспорта, будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно.

Метро

В условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено — подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.

На подземных станциях будут доступны интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Пункты обогрева

Ближайший пункт обогрева можно найти на карте

Связь

Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме.

Бюветы

В случае перебоев с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах , подключенных к генераторам.

Где расположен ближайший к вашему дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке

ТРЦ, торговые сети и рынки

ТРЦ и Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сети рынки , а также сельскохозяйственные ярмарки . В них можно будет приобрести продукты питания, воду, бытовые и промышленные товары.

бытового обслуживания, Кроме того, будут работать заведения

адреса заведений питания,

адреса СТО и автотоваров,

адреса частных медицинских заведений.

Аптеки

Ветеринарные клиники, ветеринарные больницы также будут оказывать квалифицированную помощь домашним любимцам в условиях отсутствия электроснабжения.

Банки

Определен перечень банков столицы, предоставляющий клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Укрпочта

Адреса отделений в Киеве.

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