Как Киев будет жить в случае длительного отсутствия электроснабжения (полезные ссылки) — Finance.ua
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Как Киев будет жить в случае длительного отсутствия электроснабжения (полезные ссылки)

Казна и Политика
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В результате массированной ракетной атаки россии 16 декабря были повреждены объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине.
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А как будет Киев жить в случае длительного отсутствия электроснабжения, как будет работать транспорт, банки и прочее?

Наземный транспорт

При полном отсутствии электроснабжения на всех маршрутах наземного транспорта, в частности электротранспорта, будут работать автобусы, которые будут перевозить пассажиров бесплатно.

Метро

В условиях полного отсутствия электричества движение поездов метрополитена будет приостановлено — подземные станции будут работать как пункты временного пребывания и укрытия во время воздушной тревоги. Наземные станции будут закрыты.
На подземных станциях будут доступны интернет-связь, электроэнергия для подзарядки гаджетов, питьевая вода и санитарные узлы. Вход будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Пункты обогрева

Ближайший пункт обогрева можно найти на карте.

Связь

Мобильная связь при отсутствии электроснабжения будет работать в ограниченном режиме.

Бюветы

В случае перебоев с водоснабжением воду можно набрать в бюветных комплексах, подключенных к генераторам.
Где расположен ближайший к вашему дому бювет, а также статус его подключения к электроэнергии, можно узнать на карте бюветов по ссылке.

ТРЦ, торговые сети и рынки

Без электроснабжения в Киеве будут продолжать работать отдельные торговые сети, ТРЦ и рынки, а также сельскохозяйственные ярмарки. В них можно будет приобрести продукты питания, воду, бытовые и промышленные товары.
Кроме того, будут работать заведения бытового обслуживания,
  • адреса частных медицинских заведений.

Аптеки

Адреса здесь.
Ветеринарные клиники, ветеринарные больницы также будут оказывать квалифицированную помощь домашним любимцам в условиях отсутствия электроснабжения.

Банки

Определен перечень банков столицы, предоставляющий клиентам финансовые услуги в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Укрпочта

Адреса отделений в Киеве.
Пункты обогрева г.Киева.
По материалам:
Finance.ua
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