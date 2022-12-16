Вражеские обстрелы: последствия и актуальная информация (обновляется) — Finance.ua

Вражеские обстрелы: последствия и актуальная информация (обновляется) Сегодня 10:00 — Энергетика

В результате массированной атаки россиян по всей Украине обесточен ряд городов и областей.

Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены в результате очередной массированной российской атаки по энергообъектам

Также в результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.

Полтава также осталась без электроэнергии.

Как это сообщили глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры энергетики применяют отключения энергоснабжения! Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет.

Киев

Как сообщает КГГА, в связи с повреждениями энергоструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. Просят подготовить запасы питьевой и технической воды.

Как работает метро в Киеве сейчас

После массированного ракетного удара киевский метрополитен остановил движение поездов. Сейчас все станции работают только как укрытие.

О возобновлении работы метрополитена дополнительно сообщат чуть позже.

Из-за массированной атаки Украины в пятницу, 16 декабря, в Днепре приостановлена работа троллейбусов и трамваев. Метро в городе работает как укрытие.

В результате вражеских обстрелов обесточены все объекты Кировоградского областного водоканала — ОКПП «Днепр-Кировоград».

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