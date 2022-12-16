Вражеские обстрелы: последствия и актуальная информация (обновляется) — Finance.ua
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Вражеские обстрелы: последствия и актуальная информация (обновляется)

Энергетика
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В результате массированной атаки россиян по всей Украине обесточен ряд городов и областей.
Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены в результате очередной массированной российской атаки по энергообъектам
Также в результате массированной атаки россиян по Украине в пятницу Харьков полностью обесточен, работа метрополитена приостановлена.
Полтава также осталась без электроэнергии.
Как это сообщили глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, в связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры энергетики применяют отключения энергоснабжения! Это позволит предотвратить масштабные повреждения в случае попадания вражеских ракет.
Киев
Как сообщает КГГА, в связи с повреждениями энергоструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. Просят подготовить запасы питьевой и технической воды.
Как работает метро в Киеве сейчас
После массированного ракетного удара киевский метрополитен остановил движение поездов. Сейчас все станции работают только как укрытие.
О возобновлении работы метрополитена дополнительно сообщат чуть позже.
Из-за массированной атаки Украины в пятницу, 16 декабря, в Днепре приостановлена работа троллейбусов и трамваев. Метро в городе работает как укрытие.
В результате вражеских обстрелов обесточены все объекты Кировоградского областного водоканала — ОКПП «Днепр-Кировоград».
По материалам:
Finance.ua
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