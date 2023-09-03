Как изменится уровень безработицы в Украине к 2025 году — прогноз НБУ (инфографика) — Finance.ua
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Как изменится уровень безработицы в Украине к 2025 году — прогноз НБУ (инфографика)

Личные финансы
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Как изменится уровень безработицы в Украине к 2025 году — прогноз НБУ (инфографика)
Как изменится уровень безработицы в Украине к 2025 году — прогноз НБУ (инфографика)
Уровень безработицы в Украине снижается, но медленно. Одна из главных причин — квалификационные диспропорции.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Во время войны возрос спрос на одни специальности и упал на другие. Очень часто ищущие работу предлагают одни навыки, а работодателям требуются другие. В результате бизнес испытывает немалые трудности с закрытием вакантных позиций», — говорится в сообщении.
Среди новых вакансий сегодня преобладают рабочие профессии, логистика и продажи. Также активнее ищут специалистов в области здравоохранения и образования.
«Проблем с персоналом, конечно, добавляет вынужденная миграция, вызванная войной», — добавляют в Нацбанке.
Однако, как отмечает регулятор, оживление экономики все же способствует постепенному восстановлению рынка труда.

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«Конкуренция за работников растет и подталкивает бизнес к повышению заработных плат. Об этом свидетельствуют как налоговые данные, так и данные сайтов по трудоустройству. Согласно опросам, сами предприятия тоже ожидают дальнейшего повышения расходов на оплату труда», — говорят в НБУ.
НБУ прогнозирует на 2023−2025 годы постепенное сокращение безработицы и рост зарплат украинцев как в номинальном, так и реальном измерениях.
Послевоенное восстановление Украины создаст условия для устойчивого роста занятости и доходов.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, по данным Нацбанка, в июле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысяч, среди которых 80,5 тысяч — женщины. Год назад было 296,7 тысяч безработных. Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,4 до 47,2 тысячи человек. Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 47,5 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.
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По материалам:
Finance.ua
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