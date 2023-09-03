Как изменится уровень безработицы в Украине к 2025 году — прогноз НБУ (инфографика) Сегодня 11:00 — Личные финансы

Как изменится уровень безработицы в Украине к 2025 году — прогноз НБУ (инфографика)

Уровень безработицы в Украине снижается, но медленно. Одна из главных причин — квалификационные диспропорции.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Во время войны возрос спрос на одни специальности и упал на другие. Очень часто ищущие работу предлагают одни навыки, а работодателям требуются другие. В результате бизнес испытывает немалые трудности с закрытием вакантных позиций», — говорится в сообщении.

Среди новых вакансий сегодня преобладают рабочие профессии, логистика и продажи. Также активнее ищут специалистов в области здравоохранения и образования.

«Проблем с персоналом, конечно, добавляет вынужденная миграция, вызванная войной», — добавляют в Нацбанке.

Однако, как отмечает регулятор, оживление экономики все же способствует постепенному восстановлению рынка труда.

Читайте также: Пособие по безработице 2023

«Конкуренция за работников растет и подталкивает бизнес к повышению заработных плат. Об этом свидетельствуют как налоговые данные, так и данные сайтов по трудоустройству. Согласно опросам, сами предприятия тоже ожидают дальнейшего повышения расходов на оплату труда», — говорят в НБУ.

НБУ прогнозирует на 2023−2025 годы постепенное сокращение безработицы и рост зарплат украинцев как в номинальном, так и реальном измерениях.

Послевоенное восстановление Украины создаст условия для устойчивого роста занятости и доходов.

Инфографика: НБУ

Напомним, по данным Нацбанка , в июле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысяч, среди которых 80,5 тысяч — женщины. Год назад было 296,7 тысяч безработных. Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,4 до 47,2 тысячи человек. Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 47,5 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.