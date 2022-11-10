Как изменилось наличное обращение в Украине с начала войны — Finance.ua
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Как изменилось наличное обращение в Украине с начала войны

Личные финансы
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Как изменилось наличное обращение в Украине с начала войны
Как изменилось наличное обращение в Украине с начала войны
В феврале 2022 года стремительно вырос спрос на наличные деньги, который длился до середины марта, и в дальнейшем постепенно уменьшился. На изменение объема наличных денег в обращении влияли война, временная оккупация части территории Украины, выезд граждан за пределы страны, разрушение цепей поставок товаров и рост безналичных расчетов.
Об этом заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко на конференции Ukrainian Cash Forum — 2022.
«Сейчас наша главная цель — стабильная работа банковской системы Украины и бесперебойное обеспечение наличными в экономике страны. Национальный банк для этого принимает ряд мер, в частности, проводит без ограничений подкрепление банков наличными и упростил для них отдельные условия работы в этом вопросе. В то же время введен запрет на выдачу в Украине наличных средств в гривнах со счета клиента в объеме, превышающем 100 тысяч гривен в день», — прокомментировал Зайвенко.
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По его словам, с мая наблюдалось возобновление экономической активности в большинстве секторов экономики: население и бизнес адаптировались к новым условиям, наладили новые процессы, однако очень умеренно из-за дальнейшей неопределенности в условиях войны. Это повлияло на сокращение объемов кассовых оборотов банков.
«Одной из действенных мер по стабилизации ситуации в начале войны в наличном обращении стало широкое использование и популяризация услуги „выдача наличных денег на кассе“. Как результат — уже более тысячи торговых предприятий предоставляют услугу выдачи наличных денег на кассе», — добавил он.
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Зайвенко отметил, что увеличения изъятия подделок в условиях режима военного положения не произошло.
В течение 10 месяцев 2022 года из оборота изъято 4514 шт. поддельных банкнот гривны на сумму 1551,1 тыс. грн, что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года (17 627 шт. на сумму 6787,8 тыс. грн).
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По материалам:
Finance.ua
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