Как изменились зарплаты украинцев с начала войны: официальные данные (инфографика) — Finance.ua

Как изменились зарплаты украинцев с начала войны: официальные данные (инфографика) Сегодня 13:02 — Личные финансы

Как изменились зарплаты украинцев с начала войны: официальные данные (инфографика)

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за 2022 год. Этот показатель, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает сайт ПФУ.

В среднем за 2022 год зарплата составила 13376,21 гривны, что на 382,65 гривны (на 3,0%) больше, чем за 2021 год (12993,56 гривны).

Но в декабре 2022 года зарплата составила 15 116,40 грн, что на 584,25 грн. (3,7%) меньше, чем в декабре 2021 г. (15 700,65 грн).

Инфляция за год (декабрь к декабрю) в Украине ускорилась до 26,6%.

По данным ПФУ, средняя зарплата в 2022 году составила:

январь — 14 055,38 грн;

февраль — 14 133,18 грн;

март — 13 016,16 грн;

апрель — 12 081,96 грн;

май — 12 528,42 грн;

июнь — 13 957,63 грн;

июль — 13 499,87 грн;

август — 12 745,82 грн;

сентябрь — 13 387,48 грн;

октябрь — 12 949,01 грн;

ноябрь — 13 020,61 грн;

декабрь — 15 116,40 грн;

за 2022 год — 13 376,21 грн.

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Отметим, Государственная служба статистики после начала войны прекратила обнародовать данные о зарплатах в Украине. Так что информация ПФУ — это единственные доступные официальные данные в 2022 году. В то же время показатели ПФУ и Госстата обычно несколько отличаются.

Так, например, по данным ПФУ, показатель средней заработной платы за 2021 год вырос на 25,5% до 12 993,56 гривны. При этом данные Госстата фиксируют рост средней зарплаты за 2021 год на 20,9% до 14014 гривен.

Справка Finance.ua:

ранее мы писали, что в некоторых государствах Евросоюза установлена минимальная зарплата, а в других она оставлена по усмотрению отдельных работодателей и профсоюзов. Как отличается минимальная зарплата в ЕС и где европейцы получают больше — рассказали здесь;

по прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18261 гривны. Однако из-за инфляции 28,4% реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.



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